Torna “Sport per la Vita” a Roseto degli Abruzzi

Gran Galà internazionale di pattinaggio artistico a sostegno della ricerca scientifica

Il 17 febbraio, al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, si è tenuta la 38esima edizione di “Sport per la Vita”, il Gran Galà internazionale di pattinaggio artistico a cui hanno preso parte diversi componenti della Delegazione di Teramo di Fondazione Veronesi, tra cui Daniela Magno e Franco Di Bonaventura (in foto accanto al Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e alla Presidente Luisa D’Elpidio).

Durante l'evento, che ha accolto i campioni italiani e mondiali del pattinaggio artistico, è stato consegnato il riconoscimento “Rosa Argento 2024” alla cantante Annalisa Minetti.

“Sport per la Vita” è nato dal desiderio di Licia Giunco di far crescere nei giovani atleti i valori dello sport e della solidarietà. Successivamente l’organizzazione Asd skating "La Paranza" e la presidente del Comitato Sport per la Vita Maria Luisa D’Elpidio hanno raccolto il suo testimone riuscendo a far crescere sempre più questo meraviglioso spettacolo.

Quest’anno l’incasso della serata è stato interamente devoluto alla Fondazione Veronesi, da anni impegnata nella promozione della ricerca scientifica di eccellenza, e alla LIFC Abruzzo-Lega Fibrosi Cistica del Centro Regionale Fibrosi Cistica dell’Ospedale di Atri, una struttura d’eccellenza che si prende cura dei pazienti che soffrono di fibrosi cistica.