Tornano i limoni per la ricerca: dal 3 al 16 marzo

Dal 3 al 16 marzo in moltissimi supermercati sarà possibile acquistare “i Limoni per la ricerca” e sostenere così i ricercatori impegnati a trovare nuove cure per i tumori. Scopri dove trovarli.

Tutto pronto per l’ottava edizione de “i Limoni per la ricerca”, il progetto di Fondazione Veronesi realizzato in partnership esclusiva con Citrus l’Orto Italiano, che ha l’obiettivo di sostenere la ricerca sui tumori con un gesto semplice e concreto.

Per ogni retina messa in vendita al costo di 2 euro, infatti, Citrus devolverà 40 centesimi alla Fondazione per finanziare il lavoro di eccellenti ricercatori e ricercatrici impegnati a trovare nuove cure per i tumori.

Potrai trovare “i Limoni per la ricerca” dal 3 al 16 marzo nei punti vendita delle seguenti insegne:

A&O, Alì e Alìper, Apulia Distribuzione, Bennet, Carrefour, Carrefour – Etruria Retail, CIA Conad, Conad Adriatico, Conad Centro Nord, Conad Nord Ovest, Contè, Coop Alleanza 3.0, Coop Liguria, Coop Trentino, CRAI, Dao, Decò, Despar, Dodecà, Elite, Emi, Emisfero, Famila, Il Gigante, In’s, Lidl, Master Coop, MD, Mercatò, Novacoop, Pam, Piccolo, Puntoè, Rossotono, Sèbon, Sì con te, Sigma, to.market, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno.

Dal 2017 ad oggi, questa virtuosa iniziativa ha permesso di finanziare il lavoro annuale di 45 ricercatori e ricercatrici.

Sostenere la ricerca scientifica è un impegno costante e collettivo che ha come obiettivo quello di dare un contributo concreto per migliorare la vita delle migliaia di persone malate. Proprio per questo Fondazione da più di vent’anni continua a mantenere la missione del suo fondatore finanziando i migliori ricercatori e progetti di altissimo profilo scientifico, caratterizzati dalla capacità di trasferire velocemente i risultati dal laboratorio alla pratica clinica sui pazienti"- afferma Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

"Felici di rinnovare, per l’ottavo anno consecutivo, la nostra partnership con Fondazione Veronesi che da anni porta avanti un’iniziativa in cui crediamo fortemente e nella quale abbiamo impegnato tutte noi stesse, fin dalla prima edizione nel 2017 - spiega Marianna Palella, CEO e Founder di Citrus l’Orto Italiano. Un progetto che desta sempre più interesse da parte del consumatore e anche da parte della Grande Distribuzione, conscia di poter dar voce all’importanza della ricerca scientifica che deve essere considerata sempre più valore portante di questo Paese".

"Ho deciso di rinnovare con grande entusiasmo la mia vicinanza a questo importante progetto, che permetterà ancora una volta di finanziare numerosi ricercatori e ricercatrici quotidianamente impegnati per migliorare la salute di tutti noi. I limoni per la ricerca hanno in sé un grande valore intrinseco, in quanto sono utili per ricordare quanto la ricerca sia fondamentale per il costante progresso scientifico" - dichiara Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi ETS e testimonial de i Limoni per la ricerca®.