Una ciaspolata per le donne malate di tumore

Al via la prima CiaspInRosa, la camminata con le racchette da neve che sostiene la ricerca sui tumori femminili

Torna il 18 febbraio la CiaspDolomitica, la ciaspolata non competitiva giunta alla sua undicesima edizione, che quest’anno, per la prima volta colorerà la Val Comelico anche di rosa con la speciale CiaspINrosa di 5km, a sostegno di tutte le donne malate di tumore. Parte del ricavato dell’evento, infatti, verrà devoluto a Fondazione Veronesi e contribuirà a finanziare il lavoro di eccellenti ricercatori e ricercatrici impegnati a trovare nuove cure per i tumori femminili.

Per iscriversi alla CiasInRosa basta andare sul sito https://www.ciaspdolomitica.it/it/iscrizioni e scegliere la modalità di partecipazione preferita, individuale o in gruppo, oppure recarsi direttamente sul posto il giorno dell’evento. La manifestazione è aperta a tutti: famiglie, gruppi di amici, escursionisti e amanti della natura.