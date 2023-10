Unicomm rinnova il suo impegno per la salute delle donne

Fino al 31 ottobre, nei supermercati Emi e Famila e negli ipermercati Emisfero si potrà donare per la ricerca scientifica sui tumori femminili promossa da Fondazione Veronesi.

Anche quest'anno, nel mese rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il gruppo Unicomm scende in campo a favore della ricerca sui tumori femminili con una grande iniziativa di raccolta fondi.

Fino al 31 ottobre, nei supermercati Emi e Famila e negli ipermercati Emisfero di tutta Italia, i clienti potranno contribuire alla raccolta con una donazione alle casse (importo minimo 1€). I proventi saranno devoluti a Fondazione Veronesi per finanziare il lavoro di medici e ricercatori impegnati a trovare soluzioni di cura sempre più efficaci e personalizzate contro i tumori femminili.

«Con le donne e per le donne», questo il nome della campagna che il gruppo porta avanti da tre anni per invitare i propri clienti a sostenere la ricerca e per ricordare alle donne l’importanza di fare prevenzione.

Grazie all'impegno di Unicomm e alla generosità delle tante persone che lo scorso anno hanno donato per la ricerca, nel 2023 è stato possibile finanziare l'attività di ricerca sul tumore al seno di Paolo Bonaiuti. Il suo progetto mira a comprendere le caratteristiche delle cellule tumorali che sopravvivono ai farmaci chemioterapici e possono tornare a proliferare causando recidive, al fine di migliorare le terapie.