USHAK Atelier delle Meraviglie a sostegno di Fondazione Veronesi

Appuntamento a Parma il 2 e 3 aprile. Il ricavato della vendita sosterrà un ricercatore impegnato nel campo della lotta ai tumori

Sabato 2 e domenica 3 aprile La Carovana dei Mestieri organizza a Parma presso USHAK Atelier delle Meraviglie la prima esposizione e vendita di articoli di alta qualità artigianale a sostegno della ricerca targata Fondazione Veronesi. L'appuntamento è in vicolo del Carmine 1 dalle ore 11:30 alle 19:30.





Gli oggetti artigianali che messi in vendita saranno capi in pelle, turbanti e cappelli, foulard di seta per la donna e abiti sartoriali su misura, camicie su misura e non per gli uomini. Sarà inoltre possibile acquistare accessori come occhiali in corno, gemelli, bigiotteria e cosmetica a base di canna.





Per maggior informazioni: tel. 0521284463 mail: ushak@andreapacciani.com





Ushak – Atelier di Meraviglie: Ushak nasce nel 2008 nello studio di Andrea Pacciani, Architetto classico con la vocazione per il lifestyle tradizionale delle cose fatte per durare nel tempo; oltre ai progetti più propriamente dedicati all'home decoration (tappeti, lampade, forniture ornamentali, stampe 3d..) si dedica al mondo dell'abbigliamento ed accessori con capsule collections nate per gioco e per sfida alla ricerca di prodotti disegnati in modo che, malgrado siano nuovi e dirompenti sull'offerta merceologica, sembrano essere in produzione da sempre