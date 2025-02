Video illustrati per i piccoli pazienti con tumori pediatrici: un viaggio alla scoperta del percorso di cura

Il Mio Viaggio EXTRAORDINARIO - Alla scoperta del percorso di cura. 5 episodi per accompagnare i bambini in cura e le loro famiglie, attraverso storie narrate da voci autentiche.

Nel 2013, Fondazione Veronesi ha pubblicato una collana di libri per aiutare i bambini a comprendere il percorso delle cure oncologiche. Oggi, nel 2025, quei racconti prendono nuova vita nel formato digitale con Il Mio Viaggio EXTRAORDINARIO, una serie di cinque episodi, illustrati da Luca Mantovani, e narrati con l’intento di accompagnare i piccoli pazienti e le loro famiglie in un momento difficile e delicato.

Adattati dai testi della scrittrice Anna Vivarelli, questi episodi vogliono essere un supporto per aiutare i bambini a dare un nome e un senso alle emozioni che vivono, offrendo loro una narrazione che li aiuti ad affrontare la malattia con maggiore consapevolezza. Ma non solo: il progetto è pensato anche per i genitori, gli insegnanti, i compagni di classe e gli operatori sanitari, affinché tutti possano sentirsi più vicini e più consapevoli del percorso che questi bambini stanno affrontando.

Ciò che rende speciale questa iniziativa è la partecipazione diretta delle famiglie. Le voci che danno vita ai personaggi non sono semplici narratori, ma bambine e bambini che hanno superato una diagnosi, amici e genitori che sono stati a loro vicini.

Un ringraziamento speciale quindi va a tutti loro che hanno condiviso con noi le loro voci e le loro emozioni, donando autenticità ad ogni episodio.

Un grazie anche all’agenzia Atomic Creative Production che ha collaborato con professionalità e passione alla realizzazione di questo progetto.

Il progetto rappresenta un ulteriore strumento che Fondazione Veronesi ha realizzato per aiutare concretamente i piccoli pazienti e le loro famiglie, dimostrando ancora una volta quanto sia importante il valore delle storie nel dare conforto, forza e speranza.

Guarda gli episodi de “Il Mio Viaggio EXTRAORDINARIO - Alla scoperta del percorso di cura”