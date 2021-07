Visita Imago Museum e sostieni Fondazione Umberto Veronesi

Appuntamento dal 12 luglio al 15 settembre in collaborazione con la delegazione di Pescara. Il ricavato sosterrà un ricercatore abruzzese

La Delegazione di Pescara di Fondazione Umberto Veronesi, in collaborazione con la Fondazione Pescarabruzzo, è lieta di invitarvi a scoprire Imago Museum, Museo di Arte Moderna e Contemporanea nel cuore della città di Pescara e, al tempo stesso, a sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza.





Da lunedì 12 luglio fino a mercoledì 15 settembre 2021, sarà possibile prenotare un biglietto che permetterà di recarsi a visitare Imago Museum, dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.00. Il biglietto di accesso comprende la visita alle seguenti collezioni permanenti e alla mostra temporanea:





Impressionisti Scandinavi, il sogno nordico in Abruzzo (Piano A)

La collezione della Fondazione Pescarabruzzo, qui esposta in una ricca selezione di 131 opere tra dipinti, disegni e incisioni, è divenuta negli anni la più importante rassegna d’arte scandinava presente in Italia.





Artisti figurativi del ‘900 (Piano B)

L’esposizione presenta 131 opere tra dipinti, serigrafie e sculture, in un percorso denso e variegato nel figurativo contemporaneo visto nella sua capacità di rappresentazione o anche trasposizione della realtà verso un piano “altro”, immaginario o visionario. In mostra sono presenti 73 artisti, pittori e scultori attivi soprattutto nella seconda metà del Novecento e annoverabili in un rapido susseguirsi di movimenti, gruppi e correnti stilistiche.





Andy Warhol e Mario Schifano, tra Pop Art e Classicismo (Piano C)

Mostra temporanea aperta fino al 15 settembre 2021. Due maestri dell’arte contemporanea e della cultura pop sono presentati in un insolito accostamento con le radici classiche della loro ricerca.





Ogni biglietto prevede una donazione di 20,00 euro. I fondi raccolti grazie a questa iniziativa contribuiranno al finanziamento di un ricercatore abruzzese impegnato a trovare nuove cure contro le patologie oncologiche. Dopo aver effettuato la prenotazione e la donazione, ogni utente riceverà un’email di conferma che dovrà presentare presso la biglietteria del Museo per ritirare il biglietto cartaceo.





E' possibile anche prenotare una visita guidata per gruppi composti da un minimo di 6 ad un massimo di 15 persone. Si ricorda che è assolutamente necessario prenotare la visita guidata entro due giorni prima dalla data prescelta. Per informazioni scrivere a arianna.fumagalli@fondazioneveronesi.it e francesca.muscella@fondazioneveronesi.it





