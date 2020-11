Aggiornamento sulle erogazioni liberali

Il Decreto Legge 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) in corso di conversione in legge ha previsto agevolazioni per incentivare le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19. Tali misure straordinarie si aggiungono a quelle già esistenti che spettano ai contribuenti che effettuano donazioni a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale.

La scheda di aggiornamento che riepiloga l’intera disciplina è a cura di Arianna Zeni (Dottore commercialista e revisore legale in Torino. Ricercatrice del Gruppo di Studio di Eutekne. Esperta in Immobili, Agevolazioni fiscali, Tributi locali), realizzata da Eutekne, una organizzazione di professionisti che da oltre 30 anni, attraverso un team di oltre 40 ricercatori a tempo pieno, produce contenuti scientifici nelle materie economico-giuridiche ponendosi come punto di riferimento per la formazione e l’aggiornamento professionale.

