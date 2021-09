Lo sport per stare bene e per fare del bene. Dalla sua nascita Fondazione Umberto Veronesi suggerisce a tutti di fare attività fisica, ogni giorno e a tutte le età. E’ ampiamente dimostrato infatti come una vita attiva aiuti a vivere in salute e a prevenire molte patologie, tra cui quelle oncologiche. Negli ultimi anni, molti eventi sportivi di diverse discipline sono stati scelti come importanti appuntamenti per tutti coloro che hanno scelto di sposare la causa di Fondazione Veronesi e di contribuire al progresso della ricerca scientifica tramite lo sport.





Running, cycling, swimming, hyking, rafting e molti altri sport indoor e outdoor accompagnano tutto l’anno la Fondazione, con un fitto calendario di appuntamenti per gli sportivi amatori e per i professionisti. Partecipando agli eventi sportivi promossi da Fondazione Umberto Veronesi, potrai iscriverti tramite la Fondazione riconoscendo una donazione che si aggiunge al costo dell’iscrizione. A seconda degli accordi con i diversi organizzatori sarà richiesta una donazione minima oppure l’importo donato sarà scelto liberamente dal partecipante.