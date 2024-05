A scuola, insieme a Fondazione Passadore, uniti contro il fumo

Al via in Liguria i laboratori di “IVS vinci contro il fumo”. Tra maggio e ottobre coinvolti più di mille ragazzi

Fondazione Passadore e Fondazione Veronesi uniti nella lotta contro il fumo. Per la prima volta insieme la realtà ligure, nata su iniziativa di Banca Passadore & C, sosterrà il progetto "IVS Vinci contro il Fumo" con Escape Smoke.





La partenza è fissata per la settimana del 27-31 maggio, da sempre dedicata alla lotta al fumo, con il coinvolgimento di oltre 280 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Genova, Savona e Sarzana. Il progetto avrà lo scopo di aumentare la consapevolezza sul fumo e i suoi danni, coinvolgendo gli studenti in una sfida innovativa, coinvolgente e appassionante. Per farlo gli alunni parteciperanno ad Escape Smoke, un gamelab educativo realizzato in collaborazione con il MUSME di Padova, in cui i partecipanti saranno immersi in un ambiente ricco di enigmi e sfide da risolvere attorno al fumo e ai danni che provoca.





Con l’inizio del nuovo anno scolastico, in un’ottica di continuità del progetto, i laboratori sostenuti da Fondazione Passadore continueranno anche in autunno raggiungendo altri Istituti presenti in Liguria.

Per maggiori informazioni sul progetto, visita la pagina dedicata