Al via la nuova edizione di Io Vivo Sano Vaccini

Riparte in otto Regioni il progetto di Fondazione Veronesi con le scuole per un'educazione scientifica sul tema dei vaccini

Dal mese di marzo 2022 e fino a maggio, Fondazione Umberto Veronesi sarà presente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di otto regioni italiane con Io Vivo Sano Prevenzione e Vaccini.

Si tratta di un progetto educativo nato nel 2018 con l’intento di promuovere tra i più giovani una corretta informazione scientifica sui vaccini attraverso un percorso interattivo e coinvolgente.

L’offerta formativa coinvolgerà circa 200 classi, per un totale di oltre 5.000 studenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sicilia, Lazio, Campania, Puglia e Calabria. I ragazzi prenderanno parte a due diversi laboratori: il primo focalizzato sul sistema immunitario e sul funzionamento dei vaccini e il secondo dedicato alla salute pubblica.

Il primo laboratorio avvicinerà gli studenti ai principi alla base delle nostre difese immunitarie e agli strumenti di prevenzione a nostra disposizione. Affiancando la biologia a prospettive storiche e sociali, l’attività prevede un approfondimento sull’attualità, con i contenuti legati al COVID-19: quali sono e come funzionano i vaccini di ultima generazione? In che cosa differiscono dagli altri? Quali sono i rischi e i vantaggi?

Il secondo laboratorio si baserà sul webgame “Pandemia – Scrivi la tua storia”, ideato da Fondazione a maggio 2021 per esplorare la complessità della gestione della sanità pubblica in uno scenario pandemico, fra gli strumenti di prevenzione individuale e collettivi e il tema della corretta comunicazione fra istituzioni e cittadini.

«Crediamo che sia cruciale coniugare una corretta informazione scientifica al divertimento e all’informalità tipica dei laboratori ludico-educativi. Il nostro obiettivo è sensibilizzare i giovani sull’importanza di adottare stili di vita sani e dare loro gli strumenti per poter operare scelte consapevoli in materia di salute» dichiara Alessandro Vitale, membro della Supervisione Scientifica di Fondazione Umberto Veronesi.

Fondamentale la vicinanza e il sostegno delle Istituzioni regionali, che hanno scelto di supportare l’attività educativa di Fondazione Umberto Veronesi inviando agli studenti delle scuole coinvolte video messaggi per sottolineare l’importanza progetto e della cultura scientifica tra i giovani.

Nel corso delle attività, Fondazione Umberto Veronesi, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), realizzerà un’indagine sul ruolo delle scuole nel migliorare la “health literacy” tra i giovani (in italiano, alfabetizzazione sanitaria) sul tema dei vaccini, e contribuire a contrastare l’esitazione vaccinale. I risultati ottenuti saranno discussi e presentati in un evento dedicato.