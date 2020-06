Citrus sostiene la ricerca con legumi e cereali a residuo zero

Parte della vendita dei nuovi prodotti di Citrus (ceci, lenticchie rosse, fagioli borlotti, orzo e farro) sarà destinata al sostegno alla ricerca finanziata da Fondazione Umberto Veronesi

Citrus-l’Orto Italiano nuovamente al fianco di Fondazione Umberto Veronesi. L'azienda ortofrutticola ha infatti messo a punto una collezione di legumi (ceci, lenticchie rosse e fagioli borlotti) e cereali (orzo e farro) a residuo zero. Parte dei proventi della loro vendita sarà destinata al sostegno alla ricerca finanziata da Fondazione, che ha fornito consigli e curiosità che i consumatori potranno trovare sulle confezioni di ogni prodotto.



Citrus-l'Orto Italiano ha scelto due gruppi di alimenti i cui consumi - soprattutto in associazione - possono determinare diversi benefici per il nostro organismo. I legumi e i cereali utilizzati provengono da territori italiani svantaggiati e sono certificati «residuo zero» dal Consorzio per il controllo dei prodotti biologici (CCPB). Il residuo zero è il frutto di una produzione integrata in cui l’utilizzo di fitofarmaci è quanto più possibile ridotto, al fine di garantire al consumatore un prodotto più sicuro.



È possibile acquistare l’intera collezione di legumi e cereali Citrus in tutte le più grandi catene della distribuzione italiane e online (www.citrusitalia.it).