Cortilia e Fondazione Veronesi uniti nel progetto "Io Vivo Sano Alimentazione e Movimento"

Al via i laboratori che tra ottobre e novembre coinvolgeranno più di mille ragazzi delle scuole milanesi

Giochi e attività interattive dedicate ai più piccoli per promuovere i principi di sana alimentazione, movimento e prevenzione: dal 10 ottobre al 22 novembre, presso una decina di scuole primarie milanesi, sarà attivo il laboratorio di “Io Vivo Sano Alimentazione e movimento”, grazie al supporto di Cortilia.





I bambini potranno creare un carrello della spesa digitale, ideale dal punto di vista nutritivo, ideare piatti sani e bilanciati, organizzare il frigo per una buona conservazione – utile a ridurre gli sprechi – e prendere parte a una sfida all’ultimo fiato per trovare risposta a numerose domande sull’attività fisica e il movimento. Scopo principale dell’attività è aumentare la consapevolezza dei sani e corretti stili di vita che ci consentono di vivere bene e a lungo, aiutandoci a prevenire molte patologie dell’età adulta. Alimentazione e movimento, in particolare, sono fondamentali per mantenersi in salute, fin da piccoli. Una vita sana si costruisce fin dall'infanzia, grazie anche alla nutrizione e al movimento, e imparare a farlo giocando è il primo passo verso un futuro più consapevole e in salute.





Per maggiori informazioni sul progetto, visita qui il sito dedicato