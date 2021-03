Sulla scia dell'emergenza sanitaria in corso, Fondazione Veronesi lancia un nuovo progetto dedicato alle scuole. Attraverso un videogame, gli studenti (11-16 anni) potranno conoscere gli aspetti salienti di un'epidemia. Attività dal 3 al 14 maggio

La pandemia in cui siamo immersi da oltre un anno ci ha ricordato come i comportamenti di ciascuno possono avere un impatto sulla salute nostra e di chi ci sta intorno, sia questo un membro della nostra famiglia, o un nostro concittadino. Il tema della responsabilità è quindi entrato in maniera forte in tutto ciò che riguarda la nostra salute individuale e collettiva.





LABORATORI PER FAR CONOSCERE AGLI STUDENTI IL RUOLO DELLA SALUTE PUBBLICA

In questo contesto, prende il via una nuova attività educativa di Fondazione Umberto Veronesi, rivolta a studenti dagli 11 ai 16 anni per esplorare il tema della salute pubblica in relazione alle malattie infettive, oggi attualissimo e su cui si rileva un forte bisogno informativo, con l’obiettivo di approfondire gli aspetti più importanti dei virus e delle epidemie. L’attività proposta riguarderà i principali patogeni, la dinamica di una epidemia, la gestione della salute pubblica nel quadro di uno scenario pandemico. Entro cui rientrano a pieno titolo i vaccini, fondamentali per preservare la salute del singolo e della collettività.





UN WEBGAME PER SIMULARE UN'EPIDEMIA

Il laboratorio digitale (60'), guidato da un divulgatore scientifico, sarà aperto da un webgame incentrato sul concetto di salute pubblica, nel quale è simulato uno scenario di epidemia. Nel gioco ogni studente ricoprirà il ruolo del decisore politico a cui spettano scelte importanti, formulate sulla base di una serie di condizioni che andranno attentamente valutate. L’esito delle scelte sarà determinante per limitare la diffusione dell’infezione e impedire che prenda piede a scapito della salute dei cittadini. Nella seconda parte dell’attività saranno approfonditi i risultati ottenuti dai giocatori, analizzando le scelte operate e le conseguenze prodotte.





IL RUOLO DELLE VACCINAZIONI E L'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA DURANTE UN'EMERGENZA SANITARIA

Gli obiettivi impliciti del gioco sono quelli di restituire la complessità e il margine di incertezza ineliminabile nelle decisioni che riguardano la salute pubblica, valutare le possibili ricadute sanitarie e sociali, sottolineare l'importanza dell'immunizzazione collettiva e dei vaccini e ribadire il valore della corretta comunicazione istituzioni-pubblico in materia di salute. Il tutto sarà affrontato con una chiave di lettura nuova ed estremamente attuale, quella della «gamification», applicata a concetti complessi dal punto di vista scientifico e sociale con l’obiettivo di favorirne l’apprendimento attraverso una esplorazione facile e accattivante.





ATTIVITÀ DAL 3 AL 14 MAGGIO

I laboratori si terranno dal 3 al 14 maggio 2021, tutte le mattine (dal lunedì al venerdì). Per iscriversi, occorre compilare in tutti i suoi campi il modulo disponibile qui. Per informazioni, è possibile invece inviare un'email a: ivsprevenzione@fondazioneveronesi.it.