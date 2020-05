Festa della Mamma: un mazzo di fiori per sostenere la ricerca

Per ogni bouquet venduto da Colvin in vista dell'appuntamento del 10 maggio, saranno devoluti tre euro al sostegno alla ricerca sui tumori femminili

Colvin, in occasione della Festa della Mamma, ha deciso di essere nuovamente al fianco di Fondazione Umberto Veronesi. E, nello specifico, del suo progetto Pink is good, dedicato alla lotta contro i tumori femminili, con un’iniziativa speciale in vista dell'appuntamento del 10 maggio.



La start-up dei fiori, che sta rivoluzionando il settore grazie alla piattaforma per l’acquisto online (garantito il servizio di consegna entro 24 ore), dedica a Fondazione Umberto Veronesi il bouquet Lovely Wish. Si tratta di una composizione dai toni chiari e classici di eucalipto, lentisco, rose bianche, limonium, craspedia, garofano e calle che vuole trasmettere un messaggio d’amore, forza e grande speranza.



Per tutto il mese di maggio, per ogni bouquet acquistato, tre euro saranno donati alla ricerca scientifica sui tumori femminili.



Per acquistare il bouquet: https://bit.ly/FUVMaggio2020