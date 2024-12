Il 2024 è stato un anno di successi per le Delegazioni di Fondazione Veronesi, impegnate per sostenere la ricerca

Con entusiasmo e dedizione, le Delegazioni portano la missione di Fondazione Veronesi in ogni angolo d’Italia, sostenendo la ricerca e ispirando la comunità

Nel corso del 2024, le Delegazioni di Fondazione Umberto Veronesi hanno svolto un ruolo cruciale nel diffondere la cultura scientifica e sensibilizzare il pubblico sulle importanti cause che Fondazione promuove.

Ecco alcuni numeri che ne testimoniano l’impegno a sostegno della ricerca scientifica:

oltre 60 eventi organizzati, suddivisi tra attività di divulgazione scientifica e raccolta fondi per finanziare la ricerca

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con l'apertura di 3 nuove Delegazioni: a Lecco, sotto la guida di Giorgio Boiani, a Bari e a Spoleto, rafforzando la presenza e l'impatto di Fondazione Veronesi in diverse regioni del Paese. La Delegazione di Bari, guidata da Irma Melini, ha scelto di inaugurare l’attività sul proprio territorio organizzando un concerto, mentre la Delegazione di Spoleto, guidata da Francesca Palescandolo, si è presentata alla cittadinanza e alle istituzioni locali con una conferenza stampa, e si è prodigata fin da subito offrendo il suo supporto al progetto Science for Peace and Health. La Delegazione di Napoli, invece, ora guidata dalla nuova responsabile Marina Ciaravolo, ha celebrato il suo rinnovo con un concerto organizzato nel mese di ottobre.

Inoltre, due Delegazioni hanno celebrato con orgoglio il loro decimo anniversario di attività, un traguardo significativo che sottolinea la costanza del loro impegno e dedizione nei confronti della missione di Fondazione. La Delegazione di Como, condotta da Francesca Ruffini, ha riproposto la sua annuale Charity Dinner presso il Teatro Sociale a favore della ricerca sulle patologie pediatriche, mentre la Delegazione di Arezzo, guidata da Laura Carlini, ha festeggiato organizzando un aperitivo con musica nella splendida cornice della tenuta di Baia di Pomaio.

Durante lo scorso anno, le Delegazioni hanno organizzato una vasta gamma di iniziative mirate a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di sostenere la ricerca scientifica. Tra gli eventi divulgativi, ricordiamo il progetto #FATTIVEDERE, con 5 incontri nelle città di Milano, Torino, Roma, Teramo e Venezia. Nelle città di Arezzo, Trapani e Belluno si sono invece tenuti gli incontri di presentazione del libro “La felicità è un dono” scritto dal filosofo Marco Annoni, Coordinatore del Comitato Etico di Fondazione Umberto Veronesi.

Per quanto riguarda gli eventi di raccolta fondi, sono stati organizzati eventi sportivi come “Bici in Rosa” a Domodossola, la “Camminata per la ricerca” a Teramo e tornei di padel e tennis a Bergamo. A sostegno della prevenzione e salute al maschile, le Delegazioni di Courmayeur e Torino hanno preso parte al progetto “La prevenzione maschile in campo”, contribuendo alla riuscita di tornei di golf.

In ambito culturale, le delegazioni hanno organizzato serate culturali a Bologna, spettacoli teatrali a Bergamo e Firenze, concerti a Domodossola e Padova, e un’anteprima cinematografica a Roma, creando occasioni di riflessione e svago.

Infine, sono stati organizzati numerosi eventi di raccolta fondi tra cui le Charity Dinner, che hanno avuto luogo nelle città di Torino, Brescia, Teramo, Viareggio, Novara, Bergamo, Courmayeur, Como e Pescara, e gli aperitivi ad Avellino e Novara, che hanno permesso di coinvolgere un pubblico più ampio e sensibilizzare ulteriormente riguardo alle cause della Fondazione.

Tutte queste iniziative hanno rappresentato un anno di grande impegno da parte di tutti i delegati di Fondazione Umberto Veronesi, che ringraziamo di cuore per essere sempre al nostro fianco.

Un pensiero speciale va a Francesca Romana Melfi, a lungo responsabile della Delegazione di Lecce, che è venuta a mancare alla fine di novembre. Fondazione Veronesi la ricorda con profonda gratitudine per il suo impegno costante e per la sua dedizione, che hanno rappresentato un contributo prezioso a sostegno della ricerca scientifica e un esempio di grande valore per tutti noi.

In copertina un'immagine del concerto della Delegazione di Bari dell'11 maggio 2024