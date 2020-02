La Fondazione Veronesi al Festival del Giornalismo Alimentare

Due giorni dedicati al cibo e alla (buona) informazione, a Torino dal 20 al 22 febbraio. Fondazione Umberto Veronesi presenterà una edizione speciale del Manuale su Alimentazione e salute

Anche per l'edizione 2020 Fondazione Umberto Veronesi partecipa al Festival del Giornalismo Alimentare, in programma a Torino dal 20 al 22 fabbraio. Tanti gli argomenti in programma, 35 panel di lavoro, circa 170 esperti fra giornalisti, istituzioni, imprenditori, foodblogger, influencer, professionisti della sicurezza alimentare, chef e rappresentanti del mondo associazionistico.

Giovedì 20 febbraio alle ore 10 Chiara Segrè, responsabile Supervisione Scientifica di Fondazione Veronesi, interverrà nel panel Comunicare la corretta alimentazione, discutendo casi di buona e cattiva alimentazione insieme a Annamaria Castellazzi, Fondazione Danone, con la moderazione di Giuseppe Gandolfo, TG Mediaset.





Alle ore 16 Elena Dogliotti, nutrizionista della stessa Supervisione Scientifica di Fondazione Veronesi, interverrà a proposito di Alimentazione e salute insieme ad Andrea Ghiselli, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Domagoj Vorbos, responsabile ricerca Eurobarometro EFSA, Luigi Somenzari, responsabile settore ricerca Fondazione Cassa di risparmio di Torino, Romano Marabelli, Presidente onorario OIE World organisation for animal health, con la moderazione di Alessandra Ferretti, Il Sole 24 Ore.



Con l'occasione, sarà anche presentata una edizione speciale del Manuale “Alimentazione e Salute”, realizzata con il Comune di Torino in occasione del Festival che verrà distribuita in tutte le welcome bag dell’evento.



Da sottolineare, fra le tante iniziative previste, che quest'anno il Festival

lancia una proposta per ridurre i rifiuti alimentari, con una petizione su Change.Org per rendere obbligatorio l’uso della “Food Bag”, la scatola che ogni ristoratore dovrebbe consegnare ai clienti per portare a casa il cibo pagato e non consumato, e con la distribuzione ai partecipanti di una speciale “Food Bag”, da assemblare in pochi passaggi con il decalogo per la giusta conservazione del cibo avanzato. Saranno inoltre presentati i dati emersi dal primo rapporto sulla presenza del tema cibo nei media italiani.



Informazioni e programma qui