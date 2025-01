In occasione dei cento anni dalla nascita di Umberto Veronesi tante iniziative e un bando dedicato a medici ricercatori impegnati nella ricerca sui tumori

Nel 2025 ricorre il centenario della nascita di Umberto Veronesi e la Fondazione che porta il suo nome celebra l’eredità scientifica e umana del grande oncologo italiano con attività ed eventi nel corso dell’anno, e con un’iniziativa speciale.

Per onorare la sua dedizione alla ricerca e alla cura dei malati di tumore, la Fondazione Umberto Veronesi dedicherà al suo fondatore l’istituzione di un bando pubblico per borse di ricerca clinica in oncologia. L’obiettivo è finanziare nuovi medici ricercatori impegnati in ricerca clinica nei migliori centri di cura nazionali, per progetti innovativi nel campo della chirurgia, radiologia e terapie oncologiche, con lo scopo di migliorare la vita dei pazienti.

Grazie al supporto e alla condivisione di tanti sostenitori, Fondazione Veronesi prosegue nella sua missione di promuovere la prevenzione, diffondere la cultura scientifica e sostenere la ricerca d’avanguardia. Questa iniziativa testimonia l'impegno per il progresso scientifico attraverso la formazione di una nuova generazione di professionisti, ispirata dai valori di umanità e innovazione che hanno guidato Umberto Veronesi in tutta la sua straordinaria carriera.

Nella foto: Umberto Veronesi e Paolo Veronesi insieme ai vincitori delle borse di ricerca 2010