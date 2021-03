Porta in azienda «Il Pomodoro per la ricerca»

Il 24 e 25 aprile l’evento di raccolta fondi di Fondazione Umberto Veronesi, a cui potranno aderire anche le aziende, distribuendo le confezioni tra i dipendenti e i partner

Torna per la quarta edizione «Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca», evento di piazza di Fondazione Umberto Veronesi realizzato in collaborazione con ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e RICREA (Consorzio nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi di Acciaio), previsto nel weekend del 24 e 25 aprile.





Oltre che nelle piazze (nel rispetto delle normative e dei decreti vigenti) e nelle scuole, dove a fronte di una donazione minima di 10 euro sarà possibile ricevere il tris di lattine di pomodoro (pelati, polpa e pomodorino), la distribuzione dei prodotti avverrà anche all'interno delle aziende.



Di seguito le diverse tipologie di partecipazione:





Regalo solidale scegliendo il nostro «tris» come dono ai clienti, fornitori, collaboratori





scegliendo il nostro «tris» come dono ai clienti, fornitori, collaboratori Ordine di un kit (senza allestimento banchetto): raccogliendo le prenotazioni (tramite passaparola, via email, con pubblicazione su intranet) e «distribuendo» i cluster tra i collaboratori a seconda delle prenotazioni ricevute





(senza allestimento banchetto): raccogliendo le prenotazioni (tramite passaparola, via email, con pubblicazione su intranet) e «distribuendo» i cluster tra i collaboratori a seconda delle prenotazioni ricevute Organizzazione di un banchetto di raccolta fondi in piazza durante il weekend (24-25 aprile 2021) o in azienda (o presso il Cral) infra-settimanale (19-23, 26-30 Aprile 2021) che verrà gestito interamente da dipendenti/collaboratori





A testimonianza dell’impegno verrà rilasciato:





Kit di comunicazione per promuovere l’adesione all’iniziativa sui propri canali social





per promuovere l’adesione all’iniziativa sui propri canali social Locandina di sostegno (stampa a cura dell’azienda)





(stampa a cura dell’azienda) Attestato di partecipazione





Banner in firma (per donazioni superiori ai 1.000 euro)

Chiedi maggiori informazioni scrivendo a Beatrice Tosatto dell’ufficio volontari (beatrice.tosatto@fondazioneveronesi.it) o chiamando al numero 373-7513121.