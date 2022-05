Questa la ricerca che finanziamo nel 2022

Il 12 maggio la cerimonia annuale dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi. Il saluto del Presidente Mattarella

Sono 138 i medici e ricercatori, italiani e stranieri, premiati durante l’annuale cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi, giovedì 12 maggio alle ore 11.30 presso l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano.

All’evento, moderato dal giornalista Fulvio Giuliani, partecipano Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi e Chiara Tonelli, Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Veronesi.

Anche quest’anno è previsto un forte coinvolgimento delle istituzioni: oltre al messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’apertura dell’evento, parteciperanno il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, con un video messaggio, la Vice Presidente e Assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, la Vicesindaco e Assessora all’Istruzione del Comune di Milano Anna Scavuzzo e l’Onorevole Laura Boldrini, con un contributo video.

Anche Gianluca Vialli, Capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio e paziente oncologico sarà presente con un video messaggio.

LEGGI E SCARICA il messaggio integrale del Presidente Sergio Mattarella: "La Fondazione Veronesi ha il merito di avere compreso appieno il ruolo della scienza quale ponte fra culture diverse che, attraverso l'utilizzo di un linguaggio universale, riesce a rendere compatibili mondi altrimenti inconciliabili, gettando le basi per un dialogo pacificatore e sancendo l'estraneità a ogni forma di intolleranza".

LEGGI E SCARICA il messaggio integrale della Vice Sindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo: "Sostenere e promuovere la ricerca e la cultura scientifica, supportare l'impegno di ricercatori e ricercatrici, riconoscerne il valore, premiarli per il fondamentale lavoro che ogni giorno, con rigore e grande tenacia, portano avanti. Tutto questo e molto di più è l'azione di Fondazione Umberto Veronesi".

GUARDA il videomessaggio del Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa: "Riaffermare la libertà della conoscenza e del progresso, guardare sempre al futuro, valorizzare la passione per la ricerca, non dimenticare mai la partecipazione attiva delle giovani generazioni. Questi elementi costituiscono una caratteristica di Fondazione Veronesi, che opera in maniera indipendente, con grande rispetto del merito e grande visione del futuro".

GUARDA il videomessaggio dell'Onorevole Laura Boldrini: "Un anno fa io ho saputo di avere un tumore raro, non è stato facile accettarlo (...). Penso che la ricerca sia fondamentale per aprire una strada, un futuro. È grazie alla ricerca che migliora la prevenzione, che ci sono più cure, che sempre più persone possono guarire. Quindi colgo quest'occasione per dire grazie a chi fa la ricerca, a chi la finanzia e grazie a chi la sostiene".

GUARDA il videomessaggio di Gianluca Vialli: "Sono un ex sportivo professionista, sono capo delegazione della Nazionale italiana di calcio e sono un malato di cancro. Ai ricercatori dico: 'forza e coraggio ragazzi, buon lavoro, abbiamo bisogno di voi'. E saluto anche i miei 'colleghi' malati di cancro: 'dai andiamo avanti, testa alta, petto in fuori, con grande dignità e grande ottimismo, perchè la ricerca va avanti".

GUARDA il videomessaggio di Marina, Gabriella e Angela, Pink ambassador e runner, che hanno vissuto l'esperienza della malattia e che testimoniano l'impegno a favore della ricerca e per sostenere le tante donne e gli uomini che incontrano un tumore.

Anche quest’anno dunque Fondazione Umberto Veronesi celebra la ricerca scientifica d’eccellenza con la cerimonia di consegna delle borse di ricerca assegnate ai migliori candidati selezionati nel campo dell’oncologia e nel campo della prevenzione e stili di vita. L’evento è anche l’occasione per celebrare il lavoro e i risultati di ricercatrici e ricercatori di altissimo livello, nonché l’impegno civile di tanti illuminati sostenitori.

“La ricerca scientifica non è una spesa, ma un investimento per migliorare la qualità della vita delle persone offrendo nuove speranze di cura per i pazienti di oggi e di domani. Proprio per questo, Fondazione continua da quasi vent’anni a mantenere il suo impegno finanziando i migliori ricercatori e progetti di altissimo profilo scientifico caratterizzati da un fattore importante, ossia il potenziale traslazionale che riguarda la capacità di trasferire velocemente i risultati dal laboratorio alla pratica clinica sui pazienti” dichiara Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi.

“Il processo di valutazione per l’assegnazione delle borse di ricerca finanziate da Fondazione è complesso e rigoroso anche e soprattutto perché la qualità delle application è elevata. Abbiamo creato commissioni di esperti dedicate per ogni area di ricerca che finanziamo e ogni domanda viene valutata con parametri standard che riguardano il curriculum vitae del ricercatore, il progetto, le esperienze all’estero e ovviamente le pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali peer-reviewed. Vengono inoltre premiati progetti di alta innovazione che portino a un rapido trasferimento dei risultati dai laboratori di ricerca alla pratica clinica e alla prevenzione delle malattie croniche, come i tumori” afferma Chiara Tonelli, Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Umberto Veronesi.

Durante l’evento è previsto uno spazio di approfondimento dedicato all’importanza della ricerca scientifica, che supporta, permea e nutre l’assistenza medica e sulla curiosità scientifica che deve animare l’attività dei ricercatori, a cura del Professor Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della Salute, Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma) e Professore Ordinario Università La Sapienza di Roma; e un focus dedicato all’importante ruolo delle aziende che decidono di sostenere la ricerca scientifica in un’ottica di responsabilità sociale e di crescita economica con Maurizio Dallocchio, Professore Ordinario di Finanza Aziendale dell’Università Bocconi di Milano.

Nello specifico sono 114 le borse di ricerca per ricercatori post-dottorato assegnate da Fondazione Umberto Veronesi per l’anno 2022, più 24 borse di formazione e specializzazione. A questo numero si aggiunge il sostegno alla Scuola Europea di Medicina Molecolare (SEMM), un’istituzione di alta formazione in ambito biomedico che accoglie 172 dottorandi, il finanziamento di 18 progetti di ricerca, di 2 progetti internazionali e di 4 protocolli di cura in oncologia pediatrica.

Durante la cerimonia si terrà la consegna del quinto Fondazione Umberto Veronesi Award, il premio alle migliori pubblicazioni scientifiche a firma di ricercatori sostenuti da Fondazione e pubblicate nell’anno precedente (2021). I tre lavori premiati sono stati selezionati secondo i criteri dell’Impact Factor della rivista scientifica su cui sono stati pubblicati e del potenziale traslazionale della ricerca descritta. Vincitori del Fondazione Umberto Veronesi Award sono Silvia Pomella, Francesca Reggiani, Tania Velletri.