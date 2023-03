Salvagnini sostiene la ricerca sui tumori maschili

Nel 2023 Salvagnini contribuirà a finanziare l'attività della ricercatrice Giulia Ambrosini, impegnata nello sviluppo di nuove strategie per predire l’insorgenza di tumore testicolare in pazienti con testicolo ritenuto

Prosegue anche per quest'anno l'impegno di Salvagnini al fianco di Fondazione Umberto Veronesi. Nel 2023 l'azienda sosterrà la ricerca oncologica di "Salute al Maschile", progetto della Fondazione dedicato ai tumori tipicamente maschili, con una attenzione particolare sui tumori della prostata, della vescica e del testicolo, attraverso l’educazione alla prevenzione e il sostegno alla ricerca.

«Salvagnini è un’azienda tecnologica con forte spinta all'innovazione, che crede nel progresso e nella ricerca scientifica. Da sempre convinta della centralità dell’uomo, l’azienda è attenta all'importanza della salute e della qualità della vita» - dichiara l'azienda.

Salvagnini contribuirà nel sostenere l'attività della dottoressa Giulia Ambrosini, ricercatrice dell'Università di Verona, al lavoro per identificare e sviluppare nuove strategie per predire l’insorgenza di tumore al testicolo in pazienti con testicolo ritenuto. In particolare lo studio finanziato cercherà di indagare la possibile relazione tra criptorchidismo in età pediatrica -ovvero la mancata discesa completa del testicolo nei bambini- e sviluppo di tumore del testicolo in età adulta. Obiettivo ultimo dello studio sarà quello di porre le basi per lo sviluppo di un possibile screening per la prevenzione di questo tumore al fine di arrivare ad una diagnosi precoce che consenta di minimizzare il ricorso alla chemioterapia.

Salvagnini è una multinazionale, con quartier generale a Sarego, in provincia di Vicenza e 25 filiali nel mondo, che progetta, produce, e vende e supporta macchine e sistemi flessibili per la lavorazione della lamiera, che trovano applicazione in innumerevoli settori industriali.