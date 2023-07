Sostegno alla ricerca 2024: aperto il bando di Fondazione Veronesi

Scadenza per la presentazione il 14 settembre 2023. I vincitori saranno annunciati in dicembre. 105 le borse di ricerca da assegnare: 35 di queste, per la prima volta, saranno biennali

Dal 30 giugno al 14 settembre 2023 i ricercatori post-dottorato in ambito biomedico possono partecipare al bando Post-Doctoral Fellowship 2024 della Fondazione Veronesi, che mette a disposizione finanziamenti per la ricerca nelle aree dell’oncologia e degli stili di vita per la prevenzione delle malattie croniche.





La maggior parte delle risorse destinate al bando pubblico, nel segno della continuità con l’attività di Umberto Veronesi, saranno rivolte all’oncologia ma ci sarà spazio anche per chi fa attività di ricerca nell’ambito degli stili di vita, ad esempio il ruolo delle patologie correlate al fumo o l'impatto di alimentazione, attività fisica e inquinamento sulla salute.





Il bando Post-Doctoral Fellowship 2024 presenta un'importante novità: per la prima volta, accanto ai consueti finanziamenti annuali, saranno disponibili anche finanziamenti biennali. Fondazione Veronesi conferma dunque di occupare un ruolo di primo piano nel sostegno dei migliori scienziati in Italia, e nella valorizzazione della loro professionalità.





I ricercatori post-dottorato -in possesso di una laurea in discipline quali medicina, biologia, farmacia, biotecnologie, biostatistica, biologia computazionale, fisica e matematica più il titolo di specializzazione post-laurea avranno tempo fino al 14 settembre 2023 per inviare le proprie candidature su borse.fondazioneveronesi.it. Queste passeranno poi al vaglio del Comitato scientifico, coordinato da Chiara Tonelli.





Particolare attenzione verrà riservata a quei progetti che prevedono un approccio basato sull'immunoterapia, sulle nuove terapie cellulari e sulla medicina di precisione per il trattamento del cancro. Nel dettaglio, saranno distribuite 105 borse di ricerca: 35 biennali (compenso lordo pari a 66 mila euro) e 70 annuali (compenso lordo pari a 33 mila euro).





La lista dei vincitori sarà pubblicata sul sito di Fondazione Umberto Veronesi il prossimo 15 dicembre 2023.