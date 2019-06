Studio P.I.N.K.: appuntamento all'Auxologico di Milano

Il 6 giugno appuntamento all'Istituto Auxologico San Luca di Milano per illustrare lo studio P.I.N.K. dedicato alla diagnosi precoce del cancro alla mammella e alla medicina personalizzata

A poco meno di un anno di distanza dalla sua presentazione, lo Studio P.I.N.K. – Prevention Imaging Network Knowledge, è ormai entrato nel vivo e a Milano il 6 giugno l'Istituto Auxologico organizza un evento per fare il punto delle conoscenze attuali, presentare le attività e ascoltare testimonianze speciali come quella di Mara Maionchi.

Promosso da Fondazione Umberto Veronesi ed elaborato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IFC), lo Studio P.I.N.K. è un progetto di ricerca nazionale dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata, con l'obiettivo di confrontare le attuali tecniche di diagnosi del tumore al seno e arrivare a definire l'approccio di prevenzione più efficace a seconda dei profili di rischio di ogni donna. Il lavoro, che prevede di coinvolgere 50.000 donne, vede partecipi diversi centri in tutta Italia. Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi e Direttore Programma Senologia IEO, spiega: “Il carcinoma del seno resta per le donne il tumore più frequente, con oltre 52.000 nuove diagnosi l’anno attese. Resta inoltre la sesta causa di morte in generale e la prima di natura oncologica nelle donne (oltre 12.000 vittime nel 2015). Le terapie, la diagnosi precoce e anche il grande impegno delle donne per la prevenzione hanno permesso di migliorare costantemente i tassi di sopravvivenza. C’è bisogno di nuovi passi avanti, e crediamo che un progetto di ricerca come lo Studio P.I.N.K., sostenuto da Fondazione, possa portare a conoscenze cruciali per trasformare il tumore al seno in una malattia superabile nella stragrande maggioranza dei casi”.

Al'incontro intervengono:

Prof. Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto Veronesi

Dott. Franco Cernigliaro, Radiologo, Responsabile Diagnostica per Immagini, Auxologico San Luca

Dott.ssa Elena Dogliotti, Biologa Nutrizionista e Supervisore Scientifico per Fondazione Umberto Veronesi

Dott.ssa Sabrina Molinaro, Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche

Dott. Edoardo Montrucchio, Radiologo Senologo, La Spezia

Dott.ssa Myriam Bosco, Radiologo, Auxologico San Luca

Prof.ssa Laura Fugazzola, Endocrinologo, U.O. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Auxologico San Luca, Università degli Studi di Milano.

con la partecipazione di Mara Maionchi

Dove e quando

giovedì 6 giugno 2019, ore 18,00

presso Auxologico San Luca, Piazzale Brescia 20 (M1 Amendola-De Angeli) Milano

Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria. Info e iscrizioni 02 619112628/2301 - pressoffice@auxologico.it

https://www.auxologico.it/news/studio-pink-060619