Tornano i broccoli di Citrus «vestiti» con le mini cravatte firmate E. Marinella. L'iniziativa a sostegno della ricerca sui tumori maschili

Nonostante l'emergenza, a sostegno della ricerca scientifica. Il Coronavirus non ferma l'impegno di Citrus L'Orto Italiano, da anni al fianco di Fondazione Umberto Veronesi (in ultimo con l'iniziativa «Donne per il Bene»).





In occasione della Festa del Papà (19 marzo), il broccolo Citrus si vestirà ad hoc con una mini cravatta per farsi portavoce di due messaggi importanti: ribadire l'importanza del sostegno alla ricerca scientifica e ricordare che la prevenzione può partire anche dai gesti quotidiani più semplici, come il mettersi a tavola e scegliere i cibi buoni e salutari. Anche nella fase della quarantena.





L'inizitiva sostiene il progetto Salute al Maschile di Fondazione Umberto Veronesi. Per ogni broccolo acquistato, parte del ricavato della vendita verrà destinato da Citrus alla ricerca scientifica sui tumori maschili.



Il Broccolo Citrus è in vendita, fino al 21 marzo, nei supermercati e ipermercati di tutta Italia aderenti all’iniziativa.