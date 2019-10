Come consumare la carne senza rischi per la salute

«Per rimanere in salute, non è necessario ridurre i consumi di carni rosse e processate». Questo, in sintesi, è il messaggio che arriva dalle raccomandazioni pubblicate sulla rivista Annals of Internal Medicine da un gruppo di esperti messosi al lavoro con un obbiettivo: verificare l’attendibilità dei dati secondo cui un consumo eccessivo delle due categorie di prodotti risulterebbe correlato a un aumentato rischio di sviluppare diversi tipi di tumore. Le loro conclusioni viaggiano in direzione opposta rispetto a quanto affermato nel 2015 dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc), che definì cancerogene per l’uomo le carni trasformate (gruppo 1) e probabilmente tali quelle rosse (gruppo 2A). Siamo dunque di fronte a un cambio di posizione repentino da parte degli scienziati o vale comunque l’invito a non eccedere con i consumi - per fare qualche esempio – di bistecche, salsicce, wurstel e pancetta?

Elena Dogliotti, membro della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi, prova a fare chiarezza. «Il messaggio filtrato si scosta in maniera significativa dai più recenti inviti alla cautela e non tiene conto delle numerose evidenze che premiano una dieta prevalentemente a base di alimenti di origine vegetale, considerata preventiva nei confronti delle malattie croniche». Per quanto riguarda le carni lavorate (salate, affumicate, essiccate), la correlazione con un aumentato rischio di ammalarsi di tumore del colon-retto è emersa a più riprese. E la forza della prova rimane. Per questo secondo la nutrizionista, in attesa di ulteriori riscontri, «vale la pena di rispettare il limite di 50 grammi alla settimana». Quanto alle carni, sia rosse sia trasformate, è stato valutato il rischio oncologico determinato da una riduzione dei consumi di tre porzioni alla settimana. «I benefici, se ci sono, sono di minima entità», è quanto affermato dai ricercatori dei centri Cochrane canadesi, spagnoli e polacchi, che hanno incrociato i dati relativi ai consumi di carni rosse e trasformate con il rischio di ammalarsi di cancro: di tutte le forme e, nello specifico, al seno, alla prostata, all’esofago e al colon. Con almeno due evidenti limiti: l’aver accomunato il potenziale effetto delle carni rosse (probabili cancerogene) e di quelle trasformate (cancerogene) e la mancata specifica delle abitudini alimentari (e dunque i consumi) di partenza. Senza trascurare l’impatto che può derivare dalla cottura, non considerato nel lavoro. A loro avviso, le evidenze disponibili non sono solide al punto da dover suggerire un cambio nelle abitudini alimentari della popolazione. Ma nella pratica non si è di fronte a un contrordine. Gli stessi autori hanno sottolineato che le raccomandazioni, utili anche per la prevenzione cardiovascolare e per ridurre il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2, sono «deboli» e hanno un «livello di evidenza basso».



Era dunque sbagliato fino all’altro ieri considerare una bistecca alla stessa stregua di una sigaretta e sarebbe un rischio non porsi limiti adesso. «Il messaggio va interpretato in maniera adeguata - prosegue Dogliotti -. Dobbiamo evitare che chi legge pensi di poter mangiare carne trascurando i potenziali rischi legati a un consumo eccessivo. Oggi, più che incentivare il consumo di alimenti di origine animale, è importante aumentare la cultura legata a una cucina prevalentemente vegetale, ancora troppo spesso considerata meno gustosa». Secondo l’American Cancer Society, «chi si occupa di sanità pubblica considera il pieno impatto sulla popolazione determinato dall’esposizione a una sostanza potenzialmente dannosa». Il passaggio è cruciale. Le indicazioni contenute nelle linee guida, infatti, non puntano al singolo consumatore. Detto ciò, se seguite in maniera diffusa, concorrono a migliorare lo stato di salute della popolazione. A riguardo, vale la pena di riprendere le dichiarazioni rilasciate da Kurt Straif, epidemiologo dello Iarc e capofila della pubblicazione del 2015: «Per un singolo individuo il rischio rimane limitato, ma ora sappiamo che aumenta in relazione alla quantità di carne consumata. In considerazione del gran numero di persone che consumano le carni trasformate, l’impatto globale sull’incidenza del cancro diventa un problema rilevante in termini di salute pubblica». Tornando all’attualità, secondo i ricercatori della scuola di salute pubblica di Harvard, «le raccomandazioni diffuse come compendio rischiano di creare confusione tra gli operatori sanitari e il pubblico generale».

L’esito della nuova indagine interessa anche gli italiani, «vicini» ai consumi considerati nello studio. Leggendo i dati riportati nell'ultimo rapporto Coop, in media ogni connazionale consuma all'incirca un chilo di carne (rossa o trasformata) alla settimana. «La posizione di Fondazione Umberto Veronesi sul consumo di carne ricalca quella riporta nelle linee guida per una sana alimentazione della Società Italiana di Nutrizione Umana - rimarca Dogliotti -. La quantità di una porzione di carne dovrebbe essere compresa tra 70 e 100 grammi, considerando di avere di fronte un bambino o un adulto. Quanto alla frequenza di consumo, non si dovrebbe andare oltre le 3-4 volte a settimana, cercando di prediligere le carni bianche a quelle rosse». La soluzione più equilibrata risiede nella scelta di spostarsi verso uno schema dietetico prevalentemente a base vegetale, non necessariamente vegetariano. «Questa metanalisi non smentisce il messaggio che la comunità scientifica porta avanti da tempo: alcuni regimi alimentari, tra cui la dieta mediterranea, agiscono da elementi protettivi rispetto a diversi tumori», è il parere della specialista. Inoltre è necessario aumentare la consapevolezza sull’impatto che gli alimenti possono avere sul Pianeta. «Oggi come oggi è impensabile trascurare gli aspetti legati alla sostenibilità e al benessere animale, nello studio per nulla considerati».



Sull’onda dell’ultima pubblicazione, sono in molti a chiedersi come reagire a una difformità di tale portata nelle conclusioni di studi mirati a rispondere alla stessa domanda: quale effetto ha un eccessivo consumo di carne sul rischio di ammalarsi di cancro? «La dieta ha un impatto sulla salute, ma indagare le conseguenze determinate da un singolo nutriente o da una categoria di alimenti è molto difficile - precisa Chiara Segré, responsabile della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi -. La variabilità dei risultati è dovuta in parte a un limite della ricerca nell’ambito della nutrizione, che rende complesso ottenere dati su un numero esteso di persone, dovendo controllare e osservare la loro dieta per un periodo di tempo sufficiente. Inoltre occorre considerare che i comportamenti alimentari sono spesso associati ad altri aspetti dello stile di vita che possono influenzare il rischio: come l’abitudine al fumo, l’inattività fisica e il sovrappeso». Si parla peraltro di malattie multifattoriali: con una componente genetica potenzialmente in grado di vanificare il beneficio determinato dall’adozione di stili di vita corretti. «Alle informazioni che giungono dagli studi epidemiologici, dobbiamo aggiungere quelle riguardanti gli effetti che i nutrienti possono avere sul Dna - conclude Segré -. Questo passaggio è necessario per arrivare a definire indicazioni dietetiche cucite sulla singola persona, che possano tenere conto di una maggiore suscettibilità genetica a sviluppare una malattia. In questi casi la riduzione di alcuni alimenti potrebbe determinare un effettivo giovamento».