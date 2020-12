Sul totale dei malati di tumore che nel corso della prima ondata di Covid- 19 hanno frequentato gli ospedali per sottoporsi alle cure oncologiche, meno di 1 paziente su 100 è stato contagiato da Sars-CoV-2. A quasi un anno dal primo caso di infezione riscontrato nel nostro Paese, giunge una notizia rassicurante per chi è chiamato a sottoporsi alle terapie anticancro. Il rischio infettivo a cui queste persone sono state esposte negli ospedali è risultato superiore a quello corso dalla popolazione generale, ma comunque basso. «E soprattutto non sufficiente per pensare di rimandare le cure», spiega Carlo Aschele, a capo del reparto di oncologia medica dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia.



Il dato emerge da una breve comunicazione redatta da sette specialisti italiani e pubblicata sulla rivista Jama Oncology. Il documento - anticipato rispetto alla pubblicazione estesa - riassume le conclusioni di un’indagine retrospettiva condotta in 118 reparti di oncologia medica sparsi lungo lo Stivale. Obbiettivo della ricerca - sostenuta dal Collegio Italiano dei Primari Oncologi Ospedalieri (Cipomo) - era valutare quanti dei quasi 60mila pazienti curati in regime di day-hospital in queste strutture tra il 15 gennaio e il 4 maggio scorsi fosse entrato in contatto con il coronavirus. Il dato ottenuto è stato confortante. Appena 406 persone (lo 0.68 per cento del totale) si sono trovate a fronteggiare al contempo le cure oncologiche e quelle per Covid-19. Una quota inferiore a quella rilevata negli studi cinesi, condotti tra febbraio e marzo. In oltre 8 casi su 10, i pazienti hanno sviluppato i sintomi della malattia da coronavirus. E, nella maggior parte di queste situazioni, si è reso necessario il ricovero. «I dati che abbiamo raccolto evidenziano un impatto dell’infezione da Sars-CoV-2 superiore del 40 per cento nei pazienti oncologici rispetto alla popolazione generale - prosegue Aschele -. Ma considerando l’urgenza delle terapie, sia nella prima linea di trattamento sia nei pazienti alle prese con un tumore metastatico, possiamo dire che i benefici determinati dalle cure oncologiche sono stati superiori al rischio infettivo».

PIÙ CONTAGI NELLE REGIONI DEL NORD

Osservando la distribuzione dei contagi avvenuti tra i pazienti oncologici lungo lo Stivale nel corso della prima ondata, si osserva un gradiente simile a quello fatto registrare da Covid-19. Rispetto al dato medio, nelle Regioni del Nord è stato registrato un tasso di infezione dello 0.96 per cento. Molto più bassi, invece, i numeri nelle aree centrali (0.32 per cento) e meridionali (0.13 per cento) del Paese. I pazienti più spesso contagiati sono risultati quelli affetti dalle malattie che ricorrono con maggiore frequenza: il tumore al polmone, il tumore al seno, quelli del colon-retto e della prostata. Una correlazione che, al momento, può essere spiegata soltanto con i numeri più alti di queste forme di cancro. Quanto ai trattamenti ricevuti, oltre 6 di loro su 10 è stato costretto a recarsi in ospedale per sottoporsi alla chemioterapia.



Sul piano biologico, nonostante si parli di pazienti immunodepressi, è al momento da escludere che la probabilità di infettarsi risulti aumentata a causa del tumore. Due le ipotesi tracciate nel lavoro: l’età media più alta dei pazienti oncologici (68 anni, quella dei pazienti coinvolti nello studio) e il rischio a cui sono stati esposti accedendo a più riprese negli ospedali. Non soltanto per le terapie, ma anche per gli esami diagnostici e di follow-up della malattia. In linea generale, sulla base di questi dati, «oggi possiamo però dire che i reparti di oncologia e soprattutto i day-hospital oncologici sono stati messi subito in sicurezza», rimarca Aschele. Sebbene le statistiche pubblicate facciano riferimento alla prima ondata, secondo gli esperti è ragionevole pensare che la situazione sia migliorata con il passare dei mesi. Oggi, infatti, tutte le strutture hanno adottato procedure di screening (con tampone molecolare o antigenico) dei pazienti chiamati a entrare negli ospedali per sottoporsi alle cure oncologiche.

COVID-19: MORTALITÀ PIÙ ELEVATA TRA I MALATI DI CANCRO

Per averne conferma, però, gli oncologi stanno elaborando i dati raccolti da ottobre in poi, in vista di un'altra pubblicazione. Il loro lavoro punta a chiarire anche quanti decessi Covid-19 abbia determinato tra i malati di tumore. Al momento, gli studi parlano di una quota compresa tra il 25 e il 40 per cento. Numeri che confermano «come ci si trovi di fronte a persone più fragili, in caso di contagio», conclude Aschele. Ragion per cui, «i pazienti oncologici vanno ulteriormente protetti, in questa fase. Ma a loro possiamo dare anche una buona notizia: la pandemia non è sufficiente a indicare il rinvio di trattamenti in grado di salvare la vita».