Tumore della vescica: chemio più efficace con l'immunoterapia

Anche per i pazienti con un tumore della vescica sta per scoccare l’era dell’immunoterapia. Quella che è una prospettiva già reale per le persone alle prese con un melanoma, un tumore del polmone o del rene, è oggi più «vicina» anche per chi è alle prese con le forme avanzate del secondo tumore urologico più diffuso, dopo quello della prostata. La speranza giunge da due studi: uno pubblicato sulla rivista The Lancet e l'altro presentato durante il congresso dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO). Dalle ricerche, condotte utilizzando i farmaci atezolizumab e avelumab in abbinamento alla chemioterapia, è emerso un vantaggio riscontrabile nella maggiore durata del periodo intercorso prima della ripresa della malattia e nell’aumento della sopravvivenza complessiva.

TUMORE DELLA VESCICA:

COME FARE PREVENZIONE?

MIGLIORARE LA CURA DEI TUMORI UROTELIALI

Il tumore della vescica è tra quelli che hanno fatto registrare meno progressi negli ultimi decenni. Se non asportabile chirurgicamente, la chemioterapia è la strategia più impiegata nei pazienti con una malattia in fase più avanzata e prevede la somministrazione di un farmaco a base di platino (cisplatino o carboplatino), con la possibile aggiunta di altre molecole (gemcitabina, vinblastina, doxorubicina). Così facendo, però, soltanto 1 paziente su 10 fa registrare una remissione duratura del cancro. Si spiega così il sostanziale equilibrio nei tassi di sopravvivenza di quello che è il nono tumore più frequente (oltre 26mila le diagnosi contate in Italia nel 2019). Da qui la necessità di mettere a punto nuove strategie di cura. Sull'onda di quanto osservato in altri ambiti dell'oncologia, il mondo della ricerca ha iniziato a guardare con interesse all'immunoterapia. Con risultati che paiono incoraggianti per la più diffusa malattia oncologica uroteliale. Questi tumori, che colpiscono la superficie interna delle vie urinarie, possono essere rilevati anche nell'uretra, nell'uretere e nella pelvi renale.

I dati più solidi emergono da uno studio di fase 3 (IMVigor30), pubblicato sulla rivista The Lancet. I ricercatori hanno valutato la risposta di oltre 1.200 pazienti con un tumore uroteliale localmente avanzato o metastatico a tre diversi protocolli di cura: la chemioterapia (gemcitabina e cisplatino o carboplatino), l'immunoterapia (con atezolimab) e la combinazione dei due approcci. Per la prima volta - a fronte di una buona tollerabilità - è stato così dimostrato che l'integrazione dei due farmaci può rallentare la progressione della malattia fino a otto mesi. «Questi dati dimostrano che le speranze per i pazienti con un tumore della vescica crescono utilizzando l'immunoterapia fin dalla prima linea di trattamento - afferma Ugo De Giorgi, responsabile del gruppo di patologia uro-ginecologico dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola (Forlì-Cesena) e coautore dello studio -. Un'opzione di questo tipo potrebbe diventare disponibile sia per i pazienti con una malattia già avanzata alla diagnosi sia per coloro che dovranno affrontare una ricaduta». Scenario tutt'altro che raro, nel caso del tumore della vescica: con recidive possibili sia in loco sia a distanza (linfonodi, polmoni, fegato e ossa).

MEGLIO FARE PRIMA LA CHEMIOTERAPIA?

Lo studio IMVigor30 non ha evidenziato, per il momento, un aumento della della sopravvivenza globale. Un aspetto che invece emerge da un'altra ricerca, presentata in sessione plenaria nel corso dell'ASCO. Analogo lo schema del lavoro, con due differenze: l'utilizzo di un altro immunoterapico (avelumab), ma soprattutto la decisione di impiegarlo come terapia di mantenimento, subito dopo la chemio. I pazienti sottoposti a questo schema hanno vissuto mediamente sette mesi in più (21) rispetto a coloro che invece avevano seguito una terapia standard (14). Come spiegare questo risultato? «La sola chemioterapia, inizialmente, potrebbe permetterci di individuare i pazienti che meglio risponderanno all'immunoterapia», aggiunge De Giorgi. Chiarire questo punto è cruciale, così come anche un altro è il queisto da risolvere: alla pari di quanto si registra nel caso del melanoma e del tumore del polmone, a essere trattati con l'immunoterapia saranno soltanto coloro che sulle cellule tumorali esprimono le proteine PD-1 e PD-L1 (che ostacolano la risposta immunitaria contro la malattia)? «Il nostro studio ha evidenziato che in realtà l'immunoterapia garantisce un vantaggio a tutti i pazienti con una neoplasia dell'urotelio», puntualizza lo specialista.



I risultati fin qui descritti si apprestano a modificare la gestione dei pazienti alle prese con un tumore della vescica. In questi casi, finora l'immunoterapia è stata impiegata come trattamento di seconda linea. Un'opportunità garantita soltanto nell'ultimo anno agli oncologi italiani e comunque esclusivamente al cospetto di pazienti già segnati dal fallimento della chemioterapia. L'auspicio è che l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), partendo da questi risultati, ne valuti l'utilizzo a partire dalla prima linea di trattamento. Nel frattempo, per i pazienti ci sarà la possibilità di ricevere il farmaco all'interno degli studi clinici. Alcuni di questi, in corso nei principali istituti oncologici italiani, puntano anche a verificare l'efficacia dell'immunoterapia nei pazienti con un tumore della vescica operabile.