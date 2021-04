Da Lierac il «Regalo più bello» alle mamme italiane

Da Lierac nuovo impegno in favore delle donne. In occasione della Festa della Mamma, attiva una campagna di raccolta fondi online per la ricerca sui tumori femminili

Da sempre attenta non soltanto alla bellezza, ma anche alla salute e al benessere delle donne, dal 2014 Lierac è al fianco di Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca scientifica nell’ambito dei tumori femminili e finanzia ogni anno il progetto di una ricercatrice.





Quest’anno, a beneficiare del suo contributo è Arianna Bertossi, il cui progetto di ricerca, condotto all’Università degli Studi di Trieste, ha lo scopo d’identificare le vulnerabilità strutturali delle cellule metastatiche come potenziale bersaglio terapeutico nel tumore al seno. Lierac sostiene inoltre il progetto Pink is good, che si pone il duplice obiettivo di educare alla prevenzione e sostenere il lavoro quotidiano dei ricercatori.

A maggio, in occasione della Festa della Mamma, è prevista un'ulteriore iniziativa, in questo senso. Lierac sarà infatti promotrice di una nuova campagna di fundraising, #ILREGALOPIÙBELLO per sostenere ancora la ricerca scientifica d’eccellenza. Sarà possibile aderire (e donare) attraverso la piattaforma Insieme di Fondazione Umberto Veronesi.



L'obbiettivo è quello di unire i singoli contributi per permettere ai ricercatori di individuare soluzioni innovative e mirate per anticipare il più possibile la diagnosi, trovare nuove terapie e farmaci sempre più efficaci. Un atto d’amore, in fin dei conti, nei confronti di tutte le donne.