DonaLetueRughe, L’Oréal Paris a sostegno di Fondazione

A Natale un regalo speciale per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori femminili. Per ogni prodotto skincare acquistato 0,50 euro a sostegno della ricerca contro i tumori femminili

Per questo Natale torna l’importante messaggio della campagna #DonaLetueRughe dove L’Oréal Paris invita a prendersi cura della propria bellezza, compiendo un gesto d’amore per se stesse e un gesto d’amore per tutte le donne. Perché tutti abbiano la possibilità di vivere appieno la propria vita, credendo nel loro valore e impegnandosi sempre nella realizzazione delle proprie aspirazioni. Perché ogni volta che correggi le tue rughe con i trattamenti L’Oréal Paris, le doni a una donna che sogna di averle, perché sta combattendo contro il cancro.





Fino al 10 dicembre 2021 in tutti i punti vendita fisici e online, L’Oréal Paris devolve per ogni prodotto skincare acquistato 0,50 euro a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi che finanzierà 3 borse di ricerca annuali a 3 ricercatori di altissimo profilo che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura dei tumori femminili.





"Crediamo profondamente -spiega Guillaume Lesauvage Brand Director L’Oréal Paris- nel grande valore della ricerca e della prevenzione e anche quest’anno abbiamo voluto promuovere questo progetto dal forte impatto sociale. L’Oréal Paris fonda le sue radici nella ricerca scientifica al cui sviluppo sente il dovere di contribuire con un impegno concreto per il sostegno di tutte le donne. Essere donna è un cammino difficile e pieno di responsabilità e il nostro brand è da 50 anni al fianco di ognuna perché tutte possano guardare con serenità e fiducia verso il futuro".