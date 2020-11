Donare in memoria di una persona cara sostenendo la ricerca

Ricordare una persona cara con una donazione genera un beneficio anche per gli altri. Dal sostegno alla ricerca scientifica una speranza ai malati in attesa di nuove soluzioni di cura

Le persone importanti restano con noi per sempre. Sono presenze costanti anche quando ci lasciano. A noi spetta il compito di mantenerle vive con tutto l’affetto possibile.



Ricordare una persona cara è un gesto che fa bene, ma che può generare un beneficio anche per gli altri. La possibilità di effettuare una donazione in memoria di una persona cara a favore di Fondazione Umberto Veronesi nasce proprio con questo fine: alleviare il peso della sua assenza e gettare le basi per fare del bene agli altri. Ne sono una dimostrazione Roberto e gli amici di Elisa, che con le loro iniziative hanno scelto di sostenere la ricerca e aiutare quei malati che attendono nuove soluzioni ai loro problemi di salute.





Con Fondazione Umberto Veronesi si ha la possibilità di contribuire in maniera diretta al sostegno alla ricerca scientifica (in ambito oncologico, ma non solo) e alla scoperta di nuove cure. Qualora lo si desideri, inoltre, è possibile richiedere di inviare una lettera a firma di Paolo Veronesi, per condividere la scelta di una donazione in memoria del defunto con i familiari.



«La ricerca è cura, la ricerca è vita», ha sempre ripetuto il nostro fondatore, Umberto Veronesi. Con una donazione in memoria di una persona importante, si può cambiare la vita di moltissimi pazienti grazie al lavoro dei ricercatori che finanzieremo insieme.



Qual è il modo migliore per ricordare una persona cara, se non quello di sostenere la vita?