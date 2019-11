Fondazione Veronesi entra a far parte del comitato UNORA

Dal primo gennaio la Fondazione sarà socio di UNORA, il primo e unico comitato italiano impegnato nella promozione del Payroll Giving

Con l'inizio del nuovo anno Fondazione Umberto Veronesi entra a far parte in qualità di socio della grande famiglia di Comitato UNORA Onlus, organizzazione italiana impegnata nella promozione del Payroll Giving.





Il Payroll Giving è un’iniziativa che apre nuovi canali di sostegno alla solidarietà in Italia e all’estero. E’ rivolto ai dipendenti di aziende pubbliche e private, e consiste in una donazione libera, trattenuta mensilmente dallo stipendio, a favore delle cause sociali, il cui importo equivale ad una o più ore di lavoro.



Un modo economico e che qualifica positivamente le attività di Responsabilità sociale delle imprese e delle istituzioni pubbliche perchè diventa una fonte concreta di sostegno continuativo e quantificabile alle organizzazioni non profit, e consente di programmare nel lungo periodo gli interventi di lotta contro la povertà e le malattie, per una maggiore efficacia nell’attuazione dei programmi.





A partire dal primo gennaio 2020 i dipendenti di enti ed aziende, convenzionate con Comitato UNORA Onlus, avranno la possibilità di sostenere Fondazione Umberto Veronesi contribuendo al finanziamento di una borsa di ricerca sul tumore al seno.

Per maggior informazioni: www.unora.org