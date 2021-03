Al via #giottocoloralaricerca, la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Insieme di Fondazione Umberto Veronesi. Protagonisti i disegni realizzati dai bambini ricoverati nei reparti italiani di oncologia pediatrica

Una campagna di crowdfunding per sostenere la ricerca scientifica. E, nello specifico, offrire una speranza ai bambini ammalati di tumore. Si intitola #giottocoloralaricerca l'iniziativa messa a punto da F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini) a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi.



Da ormai sei anni vicina a Gold for Kids, il progetto con cui Fondazione raccoglie fondi per sostenere la ricerca nel campo dell'oncoematologia pediatrica, l'azienda ha adesso deciso di lanciare un'iniziativa di crowdfunding attraverso la piattaforma Insieme. Da questa, ognuno può dare il via alla propria raccolta fondi per sostenere la ricerca nella lotta ai tumori infantili, contribuire al finanziamento di nuovi protocolli di cura e al miglioramento della loro qualità della vita.

Punto di partenza dell’attività, saranno i disegni creati dai bambini ospedalizzati di tutta Italia che, in occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile (15 febbraio) e grazie al prezioso supporto dell'Associazione Italiana Ematologia Oncologica Pediatrica (Aieop), hanno ricevuto in dono colori e carta da disegno Giotto.



Le loro creazioni - pensate per unire tutti i piccoli pazienti e far sentire loro la vicinanza di chi li sostiene - possono essere scelte come immagine copertina della campagna di chi vorrà contribuire a dare alla ricerca un futuro a colori.