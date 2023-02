KIKO Milano e Fondazione Veronesi per la prevenzione dei tumori della cervice uterina

Dal 13 gennaio al 14 febbraio, acquistando la collezione Powerful Love è possibile contribuire a sostenere la ricerca scientifica sui tumori della cervice uterina. Prevista una campagna di sensibilizzazione nei negozi KIKO Milano per divulgare l’importanza della prevenzione.

Dopo due edizioni di successo, torna la campagna di KIKO Milano «Amati, scegli la prevenzione» a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi nella prevenzione e nella ricerca scientifica sul tumore del collo dell'utero e degli altri tumori causati dal Papillomavirus (HPV).

Acquistando i prodotti della collezione di San Valentino Powerful Love dal 13 gennaio al 14 febbraio, in tutti i negozi KIKO d’Italia e online, 0,50 centesimi saranno devoluti per finanziare ricercatori e ricercatrici impegnati nel trovare soluzioni di cura e prevenzione sempre più efficaci per il tumore al collo dell'utero e gli altri tumori causati dall’HPV.

Il progetto rientra in KIKO Kares, il programma di Corporate Social Responsability del brand e nello specifico nel pilastro KIKO Kontributes, dedicato al benessere e alla salute delle persone. L'iniziativa prevede anche un’attività di sensibilizzazione alla prevenzione attraverso la diffusione di materiali informativi sul Papillomavirus, in tutti i punti vendita del territorio nazionale.

Rinnovare il sostegno a Fondazione Umberto Veronesi significa credere fermamente che le azioni intraprese, sia con la campagna di divulgazione scientifica attraverso i nostri negozi sul territorio italiano che con la donazione di parte del ricavato delle collezioni di prodotti make up e skin care, possano fare la differenza -dichiara Simone Dominici, Amministratore Delegato di KIKO Milano - KIKO Milano vuole sostenere le donne con prodotti beauty che le rendano più sicure di sé e allo stesso tempo contribuiscano a migliorare il loro benessere. In questo caso, anche sotto altri aspetti. Nella lotta contro i tumori, prevenzione, diagnosi precoce e ricerca scientifica sono di importanza vitale. Per questo, il nostro impegno a favore di Fondazione Umberto Veronesi si rinnova con meritata fiducia anche per il 2023».

Fin dalla sua nascita Fondazione Umberto Veronesi è impegnata nel sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza e nella diffusione di una cultura della prevenzione, in particolare delle patologie oncologiche che colpiscono le donne, come il tumore al seno, quello all’utero e all’ovaio.

«Per Fondazione la collaborazione con KIKO è molto significativa non solo perché potremo finanziare due eccellenti ricercatori, ma anche perché grazie alla divulgazione scientifica che faremo insieme – ai dipendenti dell’azienda e alle clienti dei prodotti KIKO Milano, potremo comunicare importanti e fondamentali messaggi legati alla prevenzione come arma salvavita» ha commentato il Professor Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi.