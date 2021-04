Pink Magic-shirt!, una maglia ricamata a mano per la ricerca

La t-shirt ricamata a mano, realizzata dall'azienda Love Filled, in vendita online fino al 15 maggio. Per ogni capo venduto, un euro sarà devoluto alla ricerca sui tumori femminili

Si chiama Pink Magic-shirt!. È una t-shirt ricamata a mano, realizzata dall'azienda Love filled: impegnata nella realizzazione di capi di abbigliamento al 100 per cento naturali (prodotti in cotone bianco organico o canvas naturale). Ed è in vendita per un mese - fino al 15 maggio - con l'obbiettivo di contribuire al sostegno della ricerca sui tumori femminili finanziata da Fondazione Umberto Veronesi.





Per ogni t-shirt venduta, il brand donerà 1 euro a sostegno di Pink is good. La Pink Magic-shirt! può essere acquistata esclusivamente online attraverso il sito dell'azienda.