Ritorna il progetto #fattivedere 2025 per parlare di cancro con gli studenti

Al via l'undicesima edizione del progetto di Fondazione Veronesi dedicato agli adolescenti, in collaborazione con AIEOP. Primo appuntamento martedì 11 febbraio presso Anteo Palazzo del Cinema di Milano

Dopo il grande interesse riscosso durante le precedenti edizioni, tornano gli incontri del progetto #fattivedere, organizzati grazie al prezioso contributo delle delegazioni di Fondazione Veronesi, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Adolescenti di AIEOP (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica), a cui prenderanno parte più numerosi studenti durante i mesi di febbraio, marzo e aprile 2025.

Gli studenti che aderiscono all’iniziativa sono invitati a vedere il film “Quel fantastico peggior anno della mia vita” (Alfonso Gomez-Rejon, 2015), per poi incontrare in presenza oppure online (attraverso la piattaforma GoToWebinar) i divulgatori scientifici di Fondazione Veronesi e specialisti oncologi e psico-oncologi pediatrici, con cui affrontano il tema della diagnosi di tumore nei pazienti adolescenti e il delicato tema della difficoltà, per gli stessi, di accedere ai centri di cura d’eccellenza e ai protocolli di cura.

Il primo di otto incontri complessivi è fissato in presenza per martedì 11 febbraio presso Anteo Palazzo del Cinema di Milano, dove parteciperanno Donatella Barus, Direttrice del Magazine di Fondazione Veronesi e il Dottor Andrea Ferrari, oncologo pediatra e coordinatore del Progetto Giovani presso Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e Matteo Silva, educatore del progetto stesso con alcuni ex pazienti che porteranno la propria esperienza personale del percorso di cura.

Di seguito il calendario completo degli incontri:

11 febbraio: Milano , Anteo Palazzo del Cinema dove interverranno il dottor Andrea Ferrari , Oncologo Pediatra e Coordinatore del Progetto Giovani presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e Matteo Silva , educatore del Progetto Giovani presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

12 febbraio: Roma , Cinema Farnese dove interverranno il dottor Giuseppe Maria Milano , Oncologo Pediatra presso il Dipartimento di Ematologia, Oncologia, Terapia Genica e Cellulare dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, Coordinatore del Progetto Adolescenti 4You presso lo stesso ospedale e Fondatore dell’Associazione ex pazienti 4YouAPS, e il dottor Andrea De Salvo , Psicologo Psicoterapeuta presso il Dipartimento di Oncoematologia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

13 febbraio: Pescara , Liceo Scientifico Leonardo da Vinci dove interverranno la dottoressa Pierpaola Sciarra , psiconcologa presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Pescara, e la dottoressa Nicole Santoro , oncologa Pediatra, Dirigente Medico del Reparto Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Pescara.

27 febbraio: Torino , Liceo Classico Statale "Vincenzo Gioberti" dove interverranno la dottoressa Paola Quarello , Dirigente Medico di Oncoematologia Pediatrica presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, e la dottoressa Tiziana Geuna , Psiconcologa presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

12 marzo: Belluno , Teatro Dino Buzzati dove interverranno il dottor Maurizio Mascarin , Responsabile del Dipartimento di Oncologia Radioterapica presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e Responsabile del Progetto Area Giovani, e la dottoressa Elisa Coassin , Dirigente Medico presso SOSD Area Giovani e Radioterapia Pediatrica, C.R.O di Aviano.

13 marzo: Bari , Istituto Tecnico Statale "Vito Vittorio Lenoci" dove interverranno la dottoressa Teresa Perillo , Dirgente Medico dell'oncologia pediatrica del Policlinico di Bari, membro del GDL AIEOP dedicato agli adolescenti, la dottoressa Rosamaria Daniele , Dirigente Medico dell'oncologia pediatrica del Policlinico di Bari e la dottoressa Chiara Rutigliano , Psiconcologa dell'oncologia pediatrica del Policlinico di Bari.

18 marzo: Viareggio , Cinema Centrale dove interverrà il dottor Luca Coccoli , Dirigente Medico della U.O. di Oncoematologia Pediatrica dell'AOUP di Pisa.

1 aprile: incontro online tramite la piattaforma GoToWebinar dove interverrà il dottor Andrea Ferrari, Oncologo Pediatra e Coordinatore del Progetto Giovani presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'ufficio progetti con le scuole: scuola@fondazioneveronesi.it