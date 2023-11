Fondazione Veronesi in lizza per gli Epica Awards

Tra i 21 progetti italiani c’è anche la candid camera con Nic Bello per prevenire i tumori maschili

Fondazione Veronesi, con l’originale campagna sui tumori maschili, rientra nella shortlist delle migliori campagne italiane di Epica Awards, l’unico premio internazionale la cui giuria è composta da giornalisti ed editori delle testate di comunicazione da tutto il mondo.

In tutto sono passati 636 progetti, alcuni dei quali presenti in shortlist di categorie diverse, di cui 21 italiani. Le operazioni di voto della giuria continueranno fino al 30 novembre, mentre i premi verranno assegnati nel mese di dicembre.

Fondazione Veronesi, contribuendo a rappresentare l’Italia all’interno di questo premio, concorre con la candid camera realizzata in collaborazione con Nic Bello, per sensibilizzare e ricordare l’importanza della prevenzione sui tumori maschili. Sottoporsi a controlli regolari è fondamentale: una diagnosi tempestiva, infatti, può salvare la vita. Eppure, 8 uomini su 10 non hanno mai effettuato un controllo dall’urologo. Nic Bello, nei panni di un vigile urbano, ferma ignari automobilisti di età superiore ai 45 anni per accertarsi che abbiano fatto tutti i controlli. Ma proprio tutti.