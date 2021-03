Attraverso la vendita di due cosmetici per il trattamento degli inestetismi del corpo, Becos sosterrà l'attività semestrale di un ricercatore impegnato a individuare nuove soluzioni terapeutiche per il tumore al seno

Nuova partnership nel nome delle donne, per Fondazione Umberto Veronesi. A sostegno di Pink is Good, il progetto con cui Fondazione sostiene la ricerca sui tumori femminili (seno, utero e ovaio), c'è anche Becos, azienda cosmetica impegnata da oltre 30 anni nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti cosmetici per il viso e per il corpo e di trattamenti professionali per i centri estetici.



Attraverso i proventi della vendita di due prodotti della linea Superbody (Fluido Push-up Seno e Glutei e Crema Rassodante No Age), Becos contribuirà a sostenere sei mesi di lavoro di un ricercatore impegnato a individuare nuove soluzioni terapeutiche per il tumore al seno. Per ogni confezione venduta, saranno donati 2,5 euro a Fondazione Umberto Veronesi. La campagna sarà in vigore fino al 30 giugno.



«Le donne, il loro benessere e la loro salute sono al centro della nostra attenzione ogni giorno - afferma Luca Nava, global general manager Skincare -. Siamo consapevoli dell’ importanza della prevenzione e della ricerca scientifica. Vorremmo quindi aiutare a divulgare questi temi tra le nostre clienti estetiste e tra gli acquirenti finali».