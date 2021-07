Roberto Alimentare: il buono del pane per i bambini colpiti da tumore

Da dieci anni partner di Fondazione Umberto Veronesi nella lotta ai tumori, Roberto Alimentare dedica un prodotto alla ricerca in oncologia pediatrica

Roberto Alimentare, azienda nel settore dei prodotti da forno in Italia, rinnova il suo sostegno alla ricerca scientifica promossa da Fondazione Umberto Veronesi. Come? Dedicando un prodotto alla ricerca: dal 1 al 15 agosto, infatti, il Pane a fette Bianco si vestirà di oro per sostenere Gold for kids, il progetto di Fondazione Veronesi dedicato all’oncologia pediatrica e alla ricerca sui tumori che colpiscono bambini e adolescenti.

«Come Roberto siamo orgogliosi di partecipare ai progetti di un ente così importante, riconosciuto a livello internazionale e attivo da molti anni - hanno dichiarato i vertici dell'azienda -. Siamo partner di Fondazione Umberto Veronesi da 10 anni e vogliamo che questo sodalizio perduri nel tempo, portandoci a fare ancora molti progetti insieme».