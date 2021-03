Tour Mario Mele & Partners in «campo» per la ricerca scientifica

Dopo il successo della prima edizione, si rinnova la partnership con il prestigioso circuito golfistico. Al termine di ogni tappa, i partecipanti potranno aderire a una lotteria. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Umberto Veronesi

Anche nel 2021, Fondazione sarà charity partner della tournée, che si aprirà domenica 9 maggio al Circolo Golf Villa d'Este (vicino a Como). Obbiettivo: raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica. In ogni tappa del circuito, i partecipanti potranno aderire a una lotteria, ricca di premi messi a disposizione dagli sponsor del circuito. Tra questi, anche alcuni partner di Fondazione Umberto Veronesi: Amarelli, Crispo, Monini e Pastificio Gentile. Alla tappa torinese del tour sarà inoltre presente Mario Romano, responsabile inversimenti di Sella Sgr (ideatore del Fondo iCare, a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi). Il ricavato sarà devoluto interamente a Fondazione.

Organizzato dalla divisione Golf dell'agenzia di comunicazione Gruppo Mario Mele & Partners, il Tour 2021 si articolerà (come in ogni edizione) in dieci tappe. Il circuito si disputerà in alcuni dei più importanti circoli di Piemonte, Lombardia, Val d’Aosta, Veneto e Lazio con tanti nuovi campi coinvolti (Golf Club del Cervino, Golf Brianza Country Club, Barlassina Country Club, Chervò Golf Hotel Spa & Resort San Vigilio e Marco Simone Golf & Country Club).