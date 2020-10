Il 4 novembre un talk-show per parlare di salute maschile

Appuntamento con il «Corriere della Sera» nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla salute dell’uomo. Tra gli ospiti, due «volti» di Fondazione Veronesi: Marco Annoni (comitato etico) e Bernardo Rocco (comitato scientifico)

Un talk show «virtuale» per parlare degli uomini e del loro rapporto con la salute. Novembre è, a livello internazionale, il mese in cui viene promossa la sensibilizzazione sulla salute dell’uomo. Considerato l'impegno nel sostegno alla ricerca e nella divulgazione portato avanti con il progetto Salute al Maschile, anche Fondazione Umberto Veronesi si accinge a dare spazio alle questioni che afferiscono alla salute sessuale degli uomini.



Da qui l'idea di «affiancare» il Corriere della Sera in un talk-show che punta a presentare quelli che sono i problemi che possono presentarsi nella vita di un uomo e a spiegare perché occorra affrontarli fin da subito, senza mettere la testa sotto la sabbia. L'appuntamento è previsto per mercoledì 4 novembre (ore 16) in diretta sul sito e sulla pagina Facebook del quotidiano.



In rappresentanza di Fondazione Umberto Veronesi interverranno Marco Annoni (responsabile della supervisione etica e ricercatore del Cnr) e Bernardo Rocco, direttore della struttura complessa di urologia dell'azienda ospedaliero-universitaria di Modena (membro del comitato scientifico, oltre che presidente di Europa Uomo). A moderare l'evento, a cui prenderanno parte anche l'apneista Umberto Pelizzari e l'attore e scrittore Fabio Volo, sarà Luigi Ripamonti (responsabile editoriale di Corriere Salute e membro del comitato etico di Fondazione Umberto Veronesi).