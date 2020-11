Intervista al direttore marketing Marco Pandrin: «Abbiamo scelto Fondazione Veronesi perché finanzia la ricerca d'eccellenza»

Un supporto costante, nonostante le difficoltà del momento. Lagardere Travel Retail Italia - realtà operante con negozi al dettaglio in particolare negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nelle autostrade - è ormai da anni al fianco di Fondazione Umberto Veronesi. Prima ha sostenuto l’impegno in favore dei corretti stili di vita, poi la ricerca sui tumori pediatrici. Infine, negli ultimi 24 mesi, la ricerca sui tumori femminili. Scelte che confermano come la sinergia sia totale. A confermarlo è Marco Pandrin (nella foto), Direttore Marketing: «Facendo scouting tra diverse realtà del non profit, siamo rimasti colpiti dalla qualità della ricerca finanziata da Fondazione e dalla concretezza di chi lavora ogni giorno per mettere i ricercatori nelle condizioni più adatte a portare avanti i propri progetti».





L’ultima collaborazione si è appena conclusa. Dal 15 ottobre al 5 novembre, nei punti vendita Food & Beverage e Travel Essential è stata data ai clienti la possibilità di effettuare una donazione (minimo 20 centesimi) a fronte dell’acquisto di prodotti di caffetteria o di bottiglie di acqua. Il bilancio può considerarsi positivo, al netto della complessità di questo periodo. «La pandemia ci ha messo in difficoltà e, viste le limitazioni nei viaggi, probabilmente saremo penalizzati ancora a lungo - spiega Pandrin -. Ma questo non ci ha impedito di fornire un contributo a Fondazione Umberto Veronesi. Siamo comunque soddisfatti, perché in una fase storica come questa si sta rivalutando il ruolo della ricerca scientifica. Ma per uscire dalla logica dell’emergenza, è importante sostenerla sempre, non soltanto quando c’è da rispondere a un bisogno urgente».





Attraverso le attività di corporate social responsibility (CSR), Lagardere Travel Retail Italia negli anni «ha sensibilizzato anche i dipendenti. Ogni qual volta c’è un’iniziativa in cantiere, loro si sentono coinvolti e si adoperano in prima persona per parteciparvi, fare squadra e raggiungere un buon risultato». Diventano, cioè, dei consumatori solidali a tutti gli effetti. Prova ne è anche la partecipazione di alcuni ad altre attività di raccolta fondi organizzate da Fondazione Umberto Veronesi: come la Pittarosso Pink Parade e la vendita dei pomodori nelle piazze.



Positiva è sempre stata finora anche la risposta dei clienti. «Non abbiamo mai pensato alla CSR come elemento per fare la differenza sul mercato, però il contributo che fornisce chi entra nei nostri punti vendita conferma il valore della nostra scelta - conclude Pandrin -. Le donazioni risultano sempre cospicue e sono rimaste tali anche in questo periodo». Segno che il matrimonio tra Lagardere Travel Retail Italia e Fondazione Umberto Veronesi piace ai consumatori. Al di là del caffè.