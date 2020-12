Con Cortilia per promuovere ricerca e sana alimentazione

A dicembre, acquistando dal sito di Cortilia i prodotti con il ribbon dorato o il cesto dedicato a Gold for Kids, si potranno sostenere le attività di Fondazione Umberto Veronesi

Nuova partnership di successo per Fondazione Umberto Veronesi, che per tutto il mese di dicembre può contare anche sul sostegno di Cortilia: la piattaforma di e-commerce che permette ai consumatori di fare la spesa da agricoltori, allevatori e produttori artigianali. Due gli obbiettivi di questa collaborazione: sostenere Gold for Kids e la ricerca sui tumori pediatrici e promuovere la sana alimentazione.





Su ogni articolo venduto fino al 31 dicembre, Cortilia donerà 1 euro per i prodotti contrassegnati con il ribbon dorato e 5 euro per i cesti dedicati alla collaborazione a sostegno della ricerca nell'ambito dell’oncologia pediatrica. Quanto alla divulgazione, saranno veicolati dei contenuti scientifici a cura di Fondazione Umberto Veronesi (nello specifico i temi saranno: cereali integrali, olio extravergine di oliva e alimenti fermentati) sui canali ufficiali di Cortilia (social, blog e stampa). Sarà infine realizzato un gioco da tavolo («Il gioco della gallina»), che troverà spazio nel Magazine Ruspante di Cortilia, per imparare nozioni utili sugli alimenti.



Accomunate dall’interesse nei confronti della dieta mediterranea come elemento per promuovere la salute dell'uomo e dell'ambiente, Cortilia e Fondazione Umberto Veronesi non hanno avuto difficoltà ad avviare questa collaborazione. «Da sempre le nostre attività valorizzano l’alimentazione sostenibile ispirata a questo modello alimentare: assieme a Fondazione vogliamo trasmettere questi valori e contribuire all’educazione dei consumatori», afferma Marco Porcaro, founder di Cortilia.