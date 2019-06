La sensibilità di 38 aziende ha permesso di raccogliere una cifra significativa da destinare alla ricerca sui tumori pediatrici. L'asta per acquistare i loro prodotti aperta fino all'1 luglio

Senza la loro sensibilità, il sostegno alla ricerca sui tumori pediatrici sarebbe stato inferiore. Stiamo parlando delle 38 aziende (tutte indicate nell'immagine) che, in occasione dell'annuale cena di raccolta fondi di Milano, hanno donato diversi lotti dei loro prodotti. L'asta che ne è scaturita ha già permesso di raccogliere una cifra sostanziosa, che Fondazione Umberto Veronesi destinerà interamente al progetto Gold for Kids.



A disposizione ci sono comunque ancora diversi articoli, che potranno essere acquistati formulando la propria offerta entro le 18 dell'1 luglio. Questo il link alla pagina dell'asta: https://www.charitystars.com/foundation/fondazione-umberto-veronesi?lang=it.



I vincitori saranno contattati nei giorni successivi per la conferma dell'aggiudicazione dell'asta e la spedizione del prodotto.