Prénatal a sostegno del progetto Gold for kids

La partnership tra Prénatal e Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricercatrice Marta Colletti, al lavoro per identificare nuovi bersagli terapeutici nel neuroblastoma

Prénatal supporta l'impegno di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta ai tumori pediatrici.

Per tutto il 2022, infatti, l'azienda sosterrà l'attività di Marta Colletti, ricercatrice che lavora all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il suo progetto studia le cellule mesenchimali stromali (MSC) presenti nel Il midollo osseo di pazienti affetti da neuroblastoma, il più comune tumore solido extra-cranico in età pediatrica. Il suo obiettivo è identificare nuove molecole responsabili della formazione di metastasi nel midollo osseo, e valutare la capacità degli esosomi tumorali ("vescicole" di segnalazione utilizzate dal tumore) nel causare modificazioni proprio nelle MSC. In questo modo, sarà possibile identificare nuovi meccanismi molecolari sfruttati dal tumore, che in futuro potranno essere usati come bersagli terapeutici.

I bambini e il loro futuro. Questo è il filo conduttore che unisce Prénatal e il progetto Gold for kids di Fondazione Umberto Veronesi: «Gold for kids è un progetto che, mettendo in primo piano la cura dei bambini, tocca inevitabilmente le corde più intime della mission e dei valori di Prénatal - iconico brand del portafoglio di Prénatal Retail Group - che desidera accompagnare ogni momento del percorso di crescita dei più piccoli e delle loro famiglie. Siamo orgogliosi di poter essere al fianco di Fondazione Umberto Veronesi e di sostenere l’impegno della ricerca nella consapevolezza che i bambini sono il nostro futuro» – commenta Amedeo Giustini, CEO Prénatal Retail Group.