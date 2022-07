Eutekne continua a sostenere la ricerca sui tumori pediatrici

Riparte «Ogni gesto conta», la campagna lanciata da Eutekne attraverso la piattaforma Insieme di Fondazione Veronesi. Obbiettivo: continuare a sostenere la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica

Eutekne, realtà impegnata da oltre 25 anni nel fornire servizi informativi (cartacei e online) funzionali allo svolgimento delle professioni nel settore delle discipline giuridiche ed economiche, rinnova il proprio impegno al fianco di Fondazione Umberto Veronesi.

Continua la raccolta fondi attraverso la piattaforma Insieme (clicca qui per sostenerla). «Ogni gesto conta» - questo il titolo dato alla campagna - punta a raggiungere la somma necessaria per finanziare un nuovo anno di lavoro di Marsha Pellegrino, impegnata nella ricerca sui tumori pediatrici.

La ricercatrice si occupa in particolare di studiare nuove strategie terapeutiche per il glioma diffuso intrinseco del ponte, tumore pediatrico che coinvolge una parte del tronco encefalico, ovvero l'area in cui il cervello si collega al midollo spinale, controllando funzioni vitali come il respiro. Lo scopo della sua ricerca è quello di indagare terapie che associno i farmaci all’immunoterapia, con lo scopo di aumentarne l'azione antitumorale.

«Vorrei ringraziare le persone che scelgono di donare a sostegno della ricerca scientifica – racconta la ricercatrice Marsha Pellegrino – perché le loro donazioni permettono alla ricerca di trovare nuove armi per combattere le malattie e proteggere i nostri cari. In particolare, nel mio caso, il sostegno dei donatori a favore del mio progetto permetterà di identificare nuove strategie per il trattamento di un tumore cerebrale pediatrico che, ad oggi, non ha una cura disponibile».

Questa partnership conferma gli impegni già assunti negli scorsi anni: Eutekne continuerà a essere al fianco di Fondazione Umberto Veronesi dando visibilità alla campagna 5x1000 e, nell'ambito delle attività di Corporate Social Responsibility (CSR), continuerà a ospitare sul proprio portale contenuti informativi prodotti dalla redazione di Fondazione.