Covid-19: cosa sappiamo dell'impatto sui malati di cancro

Esami diagnostici rimandati. Interventi posticipati. L'anno che si appresta a concludersi ha aggiunto una ulteriore difficoltà lungo la strada dei malati di tumore: quella rappresentata da Covid-19.





Fin dall'inizio si è infatti capito che i pazienti oncologici rappresentano una delle categorie più a rischio, in caso di infezione da Sars-CoV-2. E, nello specifico, alcuni di loro. Coloro per esempio che sono in trattamento in questa fase con farmaci che sopprimono la risposta immunitaria. Così come i pazienti più anziani (perché alla malattia si aggiunge un altro fattore di rischio, l'età) e quelli che sono alle prese con una malattia del sangue o del sistema linfatico (leucemie, linfomi e mielomi). Al contempo, però, le diverse forme di cancro non possono attendere la fine della pandemia. Vanno curate quanto prima, se già presenti. O scovate senza eccessivi ritardi, se si ha la sfortuna di sospettare una diagnosi in un periodo già caratterizzato da un'emergenza sanitaria.



Con questo articolo, vogliamo riproporvi tutti gli articoli pubblicati nel 2020 in cui abbiamo raccontato le ricadute del Covid-19 per i pazienti oncologici. Dall'impatto sulle diagnosi alle scelte da compiere in vista di un intervento, dalla gestione delle ricadute psicologiche in un periodo così delicato alla sicurezza delle terapie farmacologiche somministrate negli ospedali.



Una serie di informazioni che speriamo possano risultare utili a chi è già in cura e a chi riceverà una diagnosi oncologica nei prossimi mesi.

COME COVID-19 COLPISCE

I MALATI DI CANCRO?

LE TERAPIE ONCOLOGICHE SONO SICURE ANCHE AI TEMPI DI COVID-19

TUMORI PEDIATRICI: DIAGNOSI IN CALO E CURE TARDIVE DURANTE LA PANDEMIA

COVID-19 E IMMUNOTERAPIA: LE CURE ANTICANCRO POSSONO CONTINUARE

«CRONICIZZARE» IL TUMORE: UNA SFIDA ANCHE PER LA MENTE

SCREENING ONCOLOGICI IN RITARDO A CAUSA DEL COVID-19

COVID-19 E TUMORE DEL COLON-RETTO: NON RIMANDARE LO SCREENING

CORONAVIRUS: TUMORE AL SENO, COSA FARE CON LA TERAPIA ORMONALE?

MELANOMA: NON ABBASSARE LA GUARDIA IN TEMPI DI COVID-19

LA STORIA DI SILVANA: «COSÌ HO AFFRONTATO IL TUMORE DURANTE LA PANDEMIA»

FATIGUE DA CANCRO: COME SUPERARLA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

I CONSIGLI PER PERDERE PESO (SENZA RISCHI) DURANTE LE CURE ONCOLOGICHE

ONCOLOGIA E CORONAVIRUS: 7 REPARTI SU 10 NON SI SONO FERMATI

COVID-19: I RAGAZZI MALATI DI CANCRO INSEGNANO A VIVERE L'ISOLAMENTO

COME OPERARSI DI CANCRO IN SICUREZZA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

COVID-19 E CANCRO: QUEL LEGAME INVISIBILE CHIAMATO MALNUTRIZIONE

COVID-19 E TUMORE DEL POLMONE: COME COMPORTARSI?

LA LUNGA «EREDITÀ» DEL COVID-19 SULLA SALUTE DEI POLMONI

COVID-19: LE PERSONE IMMUNODEPRESSE NON DEVONO SOSPENDERE LE CURE

COVID-19: LA PANDEMIA RACCONTATA DA CHI SI PRENDE CURA DEI MALATI DI CANCRO

