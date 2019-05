Quali vaccinazioni effettuare dopo i 65 anni?

Le tre vaccinazioni raccomandate oltre i 65 anni sono quella antinfluenzale (annuale), la vaccinazione antipneumococcica (può essere effettuata contestualmente all'antinfluenzale) e la vaccinazione contro l'herpes zoster.

Quest'ultima è stata introdotta molto di recente ed è raccomandata per quelle che possono essere le complicanze dell'infezione (fuoco di Sant'Antonio). Naturalmente le vaccinazioni sono indicate per pazienti con un sistema immunitario sano e non debilitato.