Terza età: fino a quanti anni è possibile fare sport?

L'attività fisica e lo sport rappresentano la medicina più potente che abbiamo a nostra disposizione per prevenire le malatte croniche tipiche della terza età e garantirci un invecchiamento di successo, in condizioni di benessere. Per questo tutti quanti possiamo essere attivi senza preoccuparci oltremodo della carta di identità, ma tutt'al più delle condizioni generali del singolo individuo. Ciò che conta è anche ricordarsi di fare sempre sport, non soltanto una volta prossimi al raggiungimento della terza età.