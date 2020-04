Covid-19: come usare correttamente i guanti e le mascherine

Agnese Collino, biologa e supervisore scientifico di Fondazione Umberto Veronesi spiega come usare correttamente i guanti e le mascherine. L'emergenza Covid-19 ha portato alcune Regioni e Comuni a rendere obbligatorio l'uso delle mascherine quando si esce di casa, per ridurre il rischio di contagio da nuovo Coronavirus.

«Vorrei mostrare a tutti qual è il modo più corretto e più sicuro di indossare mascherine e guanti per proteggerci dal Coronavirus. Teniamo presente che le norme più importanti restano comunque sempre il lavarsi le mani, mantenere una buona distanza dalle persone che ci circondano e restare a casa il più possibile. Se dobbiamo uscire e quindi indossare mascherine e guanti, qualora sia obbligatorio o qualora noi desideriamo farlo per ridurre il rischio di contagio, teniamo presente che è sempre meglio legare i capelli lunghi ed evitare i gioielli per non avere occasione di toccarci il volto, anche inconsultamente, qualora qualcosa ci dia fastidio: una frangetta, l'orecchino che si impiglia...

Quando dobbiamo uscire prima di tutto:

- ci laviamo correttamente le mani, quindi per almeno 20-30 secondi, facendo tutti i movimenti necessarie per pulire qualsiasi punto della mano;

- dopodiché prendiamo la nostra mascherina, rivolgendola con il ferretto verso l'alto, la apriamo a ventaglio, la adattiamo al nostro viso in modo da fare si che la mascherina sia più stabile possibile, non si muova quando noi dobbiamo fare le nostre commissioni. Quindi eventualmente anche tirando e accorciando gli elastici, adattandola bene sotto il mento e sul naso per ridurre il più possibile lo spazio;

- ci laviamo di nuovo le mani perché abbiamo toccato il volto;

- e poi indossiamo i guanti, se sono necessari. Qualora non obbligatori possiamo anche semplicemente mantenere una buona igiene delle mani;

- quindi lavarsi bene le mani all'inizio e alla fine della nostra commissione e non toccarci il volto nel frattempo;

- una volta indossati questi dispositivi non li togliamo per tutto il tempo in cui ne abbiamo bisogno, in cui siamo fuori. Neanche per fumare, ovviamente, neanche per parlare. Vedete, si può parlare comunque: non spostiamo la mascherina nè su nè giù; naso e bocca devono rimanere sempre coperti per tutto il tempo.

Una volta tornati a casa:

- per togliere i guanti, prima cosa da fare, si pinza il colletto esterno del guanto con la mano guantata e lo si sfila; con la mano libera introduciamo un dito sotto il colletto dell'altro guanto e sfiliamo senza contaminarci;

- non è facile, perché spesso in realtà lo facciamo in maniera disattenta oppure il colletto del guanto è contaminato, per cui ci dobbiamo comunque lavare le mani;

- e solo a questo punto toglieremo la mascherina, prendendola dagli elastici e non da altri punti.

La mascherina si può lavare? Si può riutilizzare?

La mascherina a questo punto se è chirurgica non va lavata, va appesa e riposta per qualche giorno, almeno 3 o 4 e anche di più se possibile, per far sì che la carica virale eventuale cali da sola, perché il virus ovviamente nel tempo si degrada. Se se avete una mascherina in cotone lavabile, tanto meglio: possono essere messe in lavatrice e lavate tranquillamente, in modo da poterle usare più frequentemente.

Teniamo presente che in tempi normali questi dispositivi sarebbero monouso. Vengono riutilizzati solo in questa particolare contingenza, in cui purtroppo non ci sono abbastanza mascherine per tutti quanti. Quindi facciamone tutti buon uso, cerchiamo di ottimizzare al meglio queste nostre risorse».